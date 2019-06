El Valencia Basket contacta con Sergio Rodríguez como alternativa a De Colo Oriola bloquea a Sergio Rodríguez. / alberto nevado La entidad negoció con el 'Chacho' su fichaje en 2017 antes de recalar en el CSKA y el base tiene ofertas de equipos de Euroliga como el Armani J. C. VILLENA VALENCIA. Domingo, 30 junio 2019, 23:48

Nando De Colo y Sergio Rodríguez. A ese nivel de calidad es imposible poner la etiqueta de primera o segunda opción, es mejor hablar de alternativas. Lo que queda claro en el inicio del mercado, por los primeros movimientos que se están realizando, es que el Valencia Basket va a exprimir, puesto que no tiene urgencias, las opciones de realizar un movimiento de primer nivel en el juego exterior. Hace dos veranos, en la planificación de la última plantilla de Euroliga, la entidad de la Fonteta elevó una oferta a Sergio Rodríguez para que fuera el fichaje estrella del equipo. Se negociaron cantidades y años de contrato pero al no llegar a un acuerdo el 'Chacho' fichó por el CSKA, el 17 de julio de 2017, por dos años más otro opcional y el Valencia Basket contrató cuatro días después a Erick Green.

Tras la Final Four de Vitoria, que terminó con el título para el conjunto ruso, el tinerfeño dio el primer paso al frente para volver al mercado: «El clima no ha sido fácil en Moscú. Ahora la sensación es espectacular, pero hay que hacer balance de todo. Tengo que hablar con la familia y ver lo que vamos a hacer. Me gusta estar tranquilo y saber dónde voy a estar, por eso ha sido un año difícil. Te planteas, 'no sólo tengo que ser feliz por ganar'». Más de un mes después de esas declaraciones Sergio Rodríguez, tal y como confirmaron fuentes conocedoras del caso a esta redacción, tiene encima de la mesa cinco ofertas de equipos de Euroliga. La primera, del Armani Milan. El Valencia Basket, tal y como ocurrió en 2017, ha sido uno de los clubes que ha contactado con el jugador. Directamente. Del mismo modo que, a través de su agente, también se tiene en la Fonteta el informe de la situación de las intenciones de De Colo. Es decir, el Valencia Basket ha preguntado formalmente por los dos jugadores en dos de las partidas que prometen ser de las más jugosas en el mes de julio.

La entidad de Juan Roig conoce la situación contractual de Sergio Rodríguez. El 'Chacho' tiene una cláusula de salida de 400.000 euros de la temporada opcional con el CSKA, con 3 millones de salario, que pueden ejecutar tanto el jugador como el club. Si lo hace el base esa cantidad tendrá que ser asumida por el club que le fiche. El Real Madrid no tiene derecho de tanteo sobre el canario puesto que pagó su libertad en el verano de 2016 para marcharse a los Sixers de la NBA. Algo que sí que ocurre con De Colo y el Valencia Basket.