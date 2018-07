BALONCESTO El Valencia Basket completa la plantilla con Will Thomas y Labeyrie Will Thomas, en un partido ante el Herbalife. / jesús signes El americano acepta la oferta de renovación que rechazó en un primer momento y el ala-pívot francés firma por dos temporadas T. CALERO/J. C. VILLENA Sábado, 28 julio 2018, 00:05

valencia. El Valencia Basket ha adelantado deberes y ya tiene la plantilla cerrada de cara a la próxima temporada. El cartel de 'completo' se colgó ayer tras la renovación de Will Thomas y el fichaje de Louis Labeyrie para las dos próximas temporadas. Chechu Mulero aceleró la planificación y Jaume Ponsarnau ya tiene todas las piezas a su disposición. La línea continuista (sólo tres fichajes más el cambio de entrenador tras la salida de Vidorreta) habla de un proyecto sólido, puesto que el pasado verano se construyó un bloque de Euroliga que, en lo esencial, sigue en la Fonteta. Tan sólo falta por saber el destino de Tryggvi Hlinason. La esperanza islandesa, de 20 años, tiene abiertas varias opciones sobre la mesa para seguir en ACB, como la del Juventut, el Morabanc Andorra y el Obradoiro.

La contratación de Labeyrie para el juego interior era cuestión de tiempo y se concretó ayer. No así la respuesta de Will Thomas, que se ha hecho esperar más de lo previsto. El ala-pívot americano no aceptó la primera oferta de renovación del Valencia Basket puesto que deseaba fichar por un equipo de Euroliga. En el derecho de tanteo ningún equipo de la ACB pujó ni tampoco acabaría llegando ninguna propuesta de Euroliga. Thomas suspiró por el Panathinaikos, pero no. Las posibilidades iban mermando y el jugador, convencido de que algún equipo llegaría a pagarle alrededor de un millón de euros por año, volvió a entablar conversaciones con el conjunto de la Fonteta para seguir vistiendo de taronja. Al final, Thomas (32 años) firma por una temporada y cobrará unos 600.000 euros anuales, la cifra que el Valencia Basket le propuso desde un primer momento.

Ponsarnau conoce a la perfección a Will Thomas y es por ello que los responsables del club taronja retomaron los contactos con el americano cuando el trato parecía ya un imposible. Thomas, con pasaporte georgiano, compartirá pista los próximos meses con el francés Labeyrie. El francés (26 años y 2,08) promedió 13 puntos y 7 rebotes con el SIG Strasbourg durante el último curso. En 2014, Labeyrie fue seleccionado en el puesto 57 por los Indiana Pacers, que esa misma noche traspasaron sus derechos a los Nueva York Knicks. El francés es el tercer fichaje del Valencia Basket (antes aterrizaron Matt Thomas y Mike Tobey), que ya tiene los mimbres para dar guerra en la ACB y postularse como favorito para ganar la Eurocup.