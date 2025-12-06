El Valencia Basket cierra una dura semana como visitante en la pista del Kosner Baskonia

Claudia García Paredes Valencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:16 Comenta Compartir

El primer equipo masculino de Valencia Basket afronta su segunda salida consecutiva de la semana visitando a un equipo que está en gran estado de forma como local para visitar la cancha del Kosner Baskonia (domingo 7, 19:00h, Fernando Buesa Arena, DAZN) en unpartido de la jornada 9 de la Liga Endesa. El equipo taronja tendrá que recuperarse lo mejor posible del esfuerzo realizado para ganar en la cancha del Panathinaikos AKTOR Athens para desplazarse a Vitoria y medirse a un rival que encadena siete triunfos consecutivos ante su público, que no pierde como local desde hace mes y medio y que esta temporada no conoce la derrota en el Fernando Buesa Arena en la Liga Endesa.

Un momento de forma vitoriano que complica aún más intentar mantener la buena dinámica reciente en las visitas a una cancha que históricamente había sido la que peor se le había dado a Valencia Basket en acb pero donde ha conseguido sacar el triunfo en tres de sus últimas cinco visitas. El equipo taronja tiene la baja confirmada por lesión de Xabi López-Arostegui y apurará hasta el final las opciones de poder incorporar al grupo al ala-pívot Braxton Key, ausente en el choque del viernes en Atenas. Valencia Basket comienza esta novena jornada de la Liga Endesa en la primera posición con un balance de 7-1.

El Kosner Baskonia alargó el viernes su buena dinámica como local con un triunfo ante el EA7 Emporio Armani Milan por 88-78 y su imbatibilidad en Vitoria en la Liga Endesa le permite tener un balance equilibrado de 4-4 que le coloca actualmente en la octava posición del campeonato. Los hombres de Galbiati sacan su mejor cara como locales y acentúan sus virtudes anotando casi 18 puntos más cuando juegan como locales y mejorando de manera significativa su eficiencia tanto en la parcela ofensiva como la defensiva. El conjunto gasteiztarra tiene en sus filas no solo al máximo anotador de la acb, sino también al mejor triplista de la Liga Endesa y la Euroliga con el internacional francés Timothé Luwawu-Cabarrot y ha reaccionado rápido a la salida de Hamidou Diallo con la contratación de Gytis Radzevicius. Su capitán Tadas Sedekerskis no jugó el viernes por enfermedad y su participación en el partido es dudosa, mientras que Trent Forrest entró en la convocatoria de ese choque tras su lesión, pero todavía está por ver si ocupará una de las dos plazas disponibles para los cuatro extracomunitarios de los que dispone el Kosner Baskonia.

El pívot de Valencia Basket, Yankuba Sima, señalaba en la previa de este encuentro que «venimos de una victoria muy importante para nosotros. Yo creo que era un golpe sobre la mesa jugar contra un equipo como Panathinaikos y competirles e incluso ganarles ahí en el OAKA. Ha sido un subidón para todo el equipo. Y bueno, ahora estamos con confianza, estamos en una muy buena dinámica y ojalá poder continuar con esa dinámica mañana jugando contra el Baskonia. Siempre se han caracterizado por jugar muy bien en casa, un equipo que tiene mucha garra y últimamente están jugando muy bien, compitiendo todos los partidos y contra rivales muy complicados. Así que mañana tenemos que estar concentrados y dar nuestra mejor versión si queremos salir de aquí con la victoria. Tienen estilos muy dinámicos, tienen mucho volumen de tres, dentro tienen a jugadores súper físicos que rebotean muy bien, entonces son estilos parecidos a los que jugamos, pero yo creo que el que se imponga mejor y el que tenga mejores porcentajes tendrá más opciones de ganar el partido mañana».

La cancha del Baskonia había sido históricamente en la que el Valencia Basket había tenido sus peores resultados en la Liga Endesa. A lo largo de su trayectoria en la máxima categoría en el baloncesto español, nuestro equipo masculino solo ha podido ganar en Vitoria en 9 ocasiones de sus 44 visitas. Sin embargo, una racha positiva en la que el equipo taronja ha sacado el triunfo del Fernando Buesa Arena en tres de sus últimas cinco visitas (en la temporada 2021-22 tanto en la Fase Regular de la Liga Endesa por 71-78 y como en el segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final del playoff acb por 82-89 y en el último precedente, el del curso pasado, cuando se impuso por 91-116) ha subido el porcentaje de triunfos del equipo valenciano en Vitoria hasta un 20,4%. Una cifra ligeramente superior al 20% que el conjunto taronja tiene en la pista del Real Madrid (10 victorias en 50 partidos) tras las tres derrotas del curso pasado.