El Valencia Basket blindará a Will Thomas ante el interés de Real Madrid, Barça y Baskonia Will Thomas atrapa el balón en el segundo partido de la semifinal ACB en Madrid. / acbphoto/ m. pozo El club tiene decidido inscribir al americano en la lista del tanteo si no acepta la renovación para mantener sus derechos en la Liga Endesa JUAN CARLOS VILLENA Miércoles, 19 junio 2019, 01:29

valencia. La cotización de los jugadores más importantes del Valencia Basket se ha disparado, como es lógico, tras una brillante temporada donde el club ha conquistado la Eurocup y ha terminado en la tercera plaza de la ACB. Un buen ejemplo es Will Thomas. Cuando el jugador decidió cambiar de agentes en la Copa del Rey, dejando a Mario Scotti para enrolarse dentro del equipo de YouFirst, se encendió la primera alarma en las oficinas de la Fonteta puesto que ese movimiento con contrato en vigor suele llevar emparejado un cambio de aires, ya que la nueva agencia sólo cobra la comisión íntegra si la nueva vinculación es con un equipo diferente. En caso de renovación debe compartir la comisión, así lo marcan las reglas FIBA, con el agente original con el que se rubricó el contrato anterior.

La oferta que ha presentado el Valencia Basket a Will Thomas para que renueve es un aval que puede tener mucha importancia a lo largo del verano. El jugador de Baltimore no la ha firmado y si la rechaza de forma definitiva la entidad taronja ya tiene decidido inscribirlo en la lista del tanteo para blindar sus derechos en la Liga Endesa. Para poder ejercer esa posición de fuerza los clubes deben presentar una oferta cualificada. Algo que ya ha realizado la entidad de la Fonteta con el pívot. Aunque las ofertas que de momento tiene encima de la mesa el jugador son de fuera de España, con Turquía y equipos del nivel del Zenit en Rusia como principales candidatos, su rendimiento no ha pasado desapercibido para los tres equipos de la ACB con licencia en la Euroliga, los que le pueden ofrecer en España un contrato con la seguridad de jugar varias temporadas la Copa de Europa y en el caso de los dos clubes futboleros con más dinero sobre la mesa. En el caso de que llegue ese escenario, el Valencia Basket dispondrá de una posición de fuerza puesto que tendrá inscrito al jugador en el derecho de tanteo.

El director deportivo, Chechu Mulero, reconoció el pasado jueves en una entrevista a Intereconomía Valencia que dan casi por perdido al jugador: «Lo veo realmente muy complicado por las pretensiones económicas del jugador. Nosotros no podemos llegar a esas cifras. Tiene una oferta nuestra, la quiere mejorar ostensiblemente y él ya conoce los límites que no podemos superar. Es cierto que la situación es parecida a la del año pasado pero con una gran diferencia, que es que en esta ocasión sí que tengo la sensación, que no tenía entonces, de que esa oferta sí que existe. El año pasado tenía claro que esa oferta que nos decían no existía, como se demostró». Si se marcha fuera de España, la entidad valenciana conservaría sus derechos en la ACB.

Motum ha sido ofrecido pero el club no tomará una decisión hasta que sepa el futuro del de Baltimore

Con la duda de Thomas, ya han llegado a la Fonteta los primeros ofrecimientos. Uno de ellos, como informó Encestando, es Brock Motum, el australiano del Anadolu Efes. La intención del club taronja es no realizar ningún movimiento interior hasta no despejar la incógnita con el americano.

Matt Thomas se recupera

Otros jugador protagonista en el inicio del verano es Matt Thomas. El americano tiene contrato con el Valencia Basket hasta 2020 y Chechu Mulero ha declarado en varias entrevistas que tiene claro que el jugador no forzará su salida a ningún equipo de Europa. Otra cosa es la NBA, la aspiración reconocida del escolta desde que desembarcó en el Obradoiro y donde, tal y como informó este periódico, los Bucks de Pau Gasol están interesados en su contratación. Ajeno a todo, Thomas se centra en la recuperación de su lesión muscular, tal y como confirmó en una entrevista al club: «Me siento bien, trabajando cada día, ahora lo que quiero es recuperar mi fuerza y mi movilidad pero estoy contento de la progresión que estoy teniendo. Voy a hacer lo posible para prepararme física y mentalmente en esta post temporada, estar sano, volver en agosto y prepararnos para una buena temporada».