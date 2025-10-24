Un ex del Valencia Basket asume como entrenador en la NBA tras un escándalo de apuestas ilegales El brasileño Tiago Splitter, hasta ahora asistente de los Portland Trail Blazers, asciende al cargo de primer técnico tras el arresto de Chauncey Billups

La NBA volvió a verse sacudida por un escándalo de apuestas ilegales. Terry Rozier, base de Miami Heat, y el exbase y actual entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fueron detenidos por el FBI debido a su presunta implicación en una red de apuestas clandestinas, según publicó ESPN. Pero claro, esa detención al técnico del equipo del estado de Oregon deja al equipo sin un dirigente, motivo por el cual los Blazers han anunciado a su sustituto temporal, que es un ex del Valencia Basket.

Tal y como informó el reputado 'insider' de NBA, Shams Charania, el hasta ahora asistente de los Portland Trail Blazers, Tiago Splitter, asumirá el puesto de entrenador principal de forma interina en lugar de Billups. Nate Bjorkgren fue considerado seriamente por la franquicia, pero decidió que lo mejor para el equipo era que mantuviera su puesto actual como asistente de los Toronto Raptors.

Portland Trail Blazers assistant Tiago Splitter will assume head coaching position in the interim in place of Chauncey Billups, sources tell ESPN. Nate Bjorkgren was strongly considered by Portland but decided it was best for the franchise for him to maintain his current role. pic.twitter.com/bUIzHK9XED — Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2025

Splitter se formó en su Brasil natal hasta el año 2000, cuando dio el salto a España, convirtiéndose en una leyenda del Baskonia, donde jugó durante casi una década, antes de poner rumbo a la NBA para jugar con los San Antonio Spurs. No obstante, durante el 'lockout' de la NBA en 2011, el pívot brasileño jugó brevemente en el Valencia Basket, antes de regresar a Texas, donde ganó el anillo de campeón en el curso 2013-14.

Tras pasar por los Atlanta Hawks y los Philadelphia 76ers, se retiró del baloncesto para empezar su carrera en los banquillos. Hasta ahora había sido asistente en los Brooklyn Nets y en los Houston Rockets, lo que le permitió dar el salto al rol de primer entrenador en la Euroliga de la mano del Paris Basketball. Para esta presente temporada había regresado a Estados Unidos para ser de nuevo asistente, esta vez en los Portland Trail Blazers, a los que ahora dirigirá de forma interina mientras se resuelve el caso de Billups.

Este nuevo episodio de apuestas ilegales se suma a una serie de casos parecidos que han golpeado a la mejor liga de baloncesto del mundo en los últimos tiempos, y ocurre dos días después de que comenzase la nueva temporada 2025-26. Billups fue detenido horas después de dirigir a su equipo en el estreno de la campaña en casa. Tras la derrota frente a los Minnesota Timberwolves (114-118), agentes del FBI le arrestaron, aunque según el periodista Tom Winter, la participación del técnico no tendría relación directa con los partidos que ha dirigido. Mientras, Rozier, que no participó en el debut de los Heat fue detenido en su hotel en Orlando.

No es la primera vez que el tema de las apuestas ilegales salpica al baloncesto estadounidense. En los últimos años, Jontay Porter fue uno de los jugadores investigados por vínculos con actividades similares. El auge del mercado de las apuestas deportivas en la NBA ha generado preocupación entre jugadores y técnicos, quienes han advertido reiteradamente sobre los riesgos de involucrarse en ese entorno.