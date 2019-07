«El Valencia Basket está apostando mucho por las mujeres y me encanta» Queralt Casas juega con el balón mientras charla con el seleccionador Lucas Mondelo. / alberto nevado Queralt Casas, nueva jugadora del Valencia Basket y oro europeo con la selección | La internacional es uno de los flamantes fichajes del proyecto taronja: «Cuando se me ofreció lo único que dije es dónde había que firmar» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Jueves, 11 julio 2019, 00:48

Queralt Casas (Girona, 1992) emigró en 2014 tras ganar la Liga Femenina con el Rivas Ecópolis. Después de cinco años a gran nivel en Turquía a Francia regresa a España como uno de los flamantes fichajes del Valencia Basket. Antes de iniciar su nueva etapa en la Fonteta, disfruta de unas merecidas vacaciones después de colgarse la medalla de oro en el Eurobasket.

-¿El objetivo real era el Preolímpico o volver a tocar metal?

-Cuando nos preguntan por el objetivo con España siempre es una medalla porque el equipo se ha ganado ese derecho de estar entre los favoritos. El real del Eurobasket era conseguir una plaza en el Preolímpico y una vez que eso se consiguió aspiramos al metal. Volver con una medalla, para un equipo como el nuestro, siempre es un objetivo real.

-¿Sueña con jugar los Juegos de Tokio en 2020?

-Disputar unos Juegos Olímpicos es el sueño de cualquier deportista y en febrero vamos a ir a por todas para intentar conseguir una plaza para Tokio. Eso es lo principal y si llega pues seguro que habrá mucha competencia para entrar en la lista.

-Aún no ha debutado con la camiseta taronja pero ya forma parte de la familia del Valencia Basket.

-Estoy muy ilusionada de formar parte del proyecto. Cuando se me ofreció jugar en el Valencia Basket lo tuve muy claro, lo único que dije es donde había que firmar. Lo que están haciendo es una pasada. Hasta el domingo estaba muy centrada en el Eurobasket, pero también ilusionada por esa nueva etapa. Tamara Abalde y María Pina han sido las mejores embajadoras para hablarme del proyecto en la concentración. Tras cinco años fuera tengo muchas ganas.

-¿Desde fuera nota que el proyecto de Valencia está saltándose los pasos lógicos gracias al trabajo?

-Para ir hacia delante es obvio que tienes que dar pasos pero es verdad que, gracias al buen trabajo que están haciendo, están acortando algunos. Es verdad que tenemos que lanzar un mensaje de prudencia porque cuando se estaba montando el equipo leyendo las redes sociales parece que vamos a ser campeonas de la Liga Dia. No creo que sea así aún. Podremos luchar por ganar partidos al Girona o al Avenida pero es muy aventurado decir que estamos para luchar cara a cara contra ellas. Hay que tener paciencia, estoy segura de que en muy poco tiempo sí será así. Creo que un objetivo realista es poder luchar por la tercera plaza.

-¿Ha visto el ambiente que se ha generado en la Fonteta?

-He seguido muchos partidos del Valencia Basket porque ya sabía que iba a ir allí a jugar y quería meterme un poco en el equipo desde la distancia. Ver un pabellón tan grande con tanta gente es una gozada, ya seas el equipo local o el visitante.

-¿Qué es lo que más le llama la atención de su nuevo club?

-El año pasado viví en primera persona, con la selección, lo que son las instalaciones de L'Alqueria y salimos encantadas de Valencia. De lo que más me hablan es del buen trato que tienen hacia las mujeres. Vivimos en un deporte en el que aún se nota bastante la diferencia entre hombres y mujeres y el Valencia Basket está apostando mucho. Eso es algo que me encanta y que también me ha llamado la atención del proyecto.

-Vamos, que las intenciones se demuestran con hechos.

-Claro, lo importante es lo que haces y no lo que dices. Hablando con las que van a ser mis compañeras me hablan de las instalaciones, de los viajes, de los fisios, los médicos... Al final, si te sientes cómoda y bien como jugadora se nota en los resultados.