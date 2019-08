El Valencia Basket ya tiene su anillo Jordan Loyd durante su salida del aeoropuerto de Manises. / Juanjo monzó Jordan Loyd llega a Manises tras proclamarse hace dos meses campeón de la NBA MANUEL MORERA VALENCIA. Lunes, 19 agosto 2019, 00:06

Los nuevos fichajes del Valencia Basket continúan llegando a la ciudad para comenzar la pretemporada. Ayer fue el turno de Jordan Loyd, que la temporada pasada se proclamó campeón de la NBA con los Raptors. «Puedo aportar en la anotación pero, sobre todo, voy a intentar atraer toda la energía posible y seré agresivo en defensa», expresó tras desembarcar.

Loyd es consciente de que su paso por la mejor liga de baloncesto del mundo ha provocado que gran parte de la afición se fije en él: «Creo que es bueno que las expectativas sean altas, es algo positivo haber sido campeón de la NBA y que la afición espere mucho de mí. Tengo una buena mentalidad y seré capaz de no dejarme llevar por tener un mal partido, esto es algo que le pasa a algunos jugadores». El escolta es conocedor del ritmo de encuentros que afrontará esta temporada: «Hay muchos partidos este año y no podemos desmotivarnos cuando perdamos, tenemos que afrontar cada encuentro con una mentalidad positiva para lograr la victoria».

El exjugador de la NBA destacó en todo momento la importancia que tendrá la actitud de la plantilla y no dudó en asumir responsabilidades: «Tengo una mentalidad ganadora, el juego va dirigido a conseguir la victoria y esa tiene que ser la meta. No me voy a esconder, voy a asumir responsabilidades si es necesario».

«He trabajado con grandes entrenadores y muy buenos compañeros. He intentado ser una esponja, he adquirido una serie de rutinas», expresó sobre lo que puede aportar con su experiencia en la NBA. En una plantilla de catorce y con una carga tan importante de partidos, su versatilidad será clave y el escolta así lo hizo saber: «Puedo jugar de uno o de dos. Tengo que conseguir que el equipo gane, he visto la plantilla que tenemos y es muy buena».

Esta no será la primera experiencia de Loyd en el baloncesto europeo. El estadounidense, de 26 años, defendió hace dos temporadas la camiseta del Hapoel Eilat, donde fue titular indiscutible y promedió más de 17 puntos por partido: «Es muy diferente mi llegada a Valencia y la experiencia anterior que tuve en Israel. Llego a un equipo mucho más grande, que va a jugar en Euroliga. Tengo muchas ganas de comenzar a enfrentarme a alguno de los mejores jugadores del mundo. Estoy ansioso por disputar una competición tan importante. También he oído hablar muy bien de la Liga Endesa y por eso espero grandes cosas en la competición nacional. La experiencia anterior me sirvió para entender mejor el baloncesto europeo y su ritmo de juego».

Jordan Loyd priorizó en todo momento al equipo y no se fijó objetivos concretos: «No me focalizo ni en los puntos ni en las asistencias que vaya a lograr. Me gusta pensar en el colectivo, entiendo que todo lo que sea bueno para el conjunto, será bueno para mí». El escolta tuvo que pararse varias veces para fotografiarse con otros viajeros y no se olvidó de la afición taronja: «Que estén tranquilos porque el Valencia ha fichado a un jugador que llega para darlo todo. Voy a trabajar muy duro por ellos. Estoy deseando ponerme a trabajar para demostrarles que pueden pasar grandes cosas y que esta temporada será muy buena si todos conseguimos trabajar muy duro y hacer las cosas bien».