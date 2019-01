El Valencia Basket más ambicioso El conjunto taronja, tras asegurarse estar en cuartos de final de la Eurocup, tiene como objetivo ahora acabar primero de grupo EFE VALENCIA. Viernes, 25 enero 2019, 00:58

El Valencia Basket, tras asegurarse la clasificación para los cuartos de final de la Eurocup, tiene como objetivo ahora acabar en la primera posición del grupo, algo que se asegurará sin depender de otros si gana el miércoles en la pista del Unicaja o si pierde por menos de once y vence posteriormente al Limoges. Ser primero de grupo garantiza tener el factor cancha en ese primer cruce y también en unas hipotéticas semifinales y final si su rival queda segundo de su grupo.

Si se enfrentara en esas dos últimas eliminatorias a otro líder de grupo, el número de triunfos, primero, y el basket average, en caso de empate, decidirían qué equipo juega el primer partido de la serie, y el tercero si hiciera falta, en su pista

El equipo valenciano ocupa con cuatro victorias y sin derrotas la primera posición del grupo y el Unicaja, que aún no está clasificado, es segundo con tres. El Estrella Roja es tercero con un solo triunfo y el Limoges es cuarto, sin victorias y sin opciones ya. En el caso de ganar en Málaga, el Valencia se garantizaría ser primero pues el Unicaja ya no podría llegar a las cinco victorias.

En el caso de caer, si lo hace por menos de los 11 puntos por los que venció al equipo malagueño en la Fonteta (85-74) le bastaría con vencer al defenestrado Limoges para mantener esa posición pues aunque el Unicaja ganara en Belgrado, ambos tendrían cinco triunfos y el Valencia quedaría por encima por el basket average particular. En caso de perder por más de once puntos en el Martín Carpena, el Valencia necesitaría que el Unicaja perdiera en su visita al Estrella Roja, que ya no tendría opciones de entrar en cuartos, y ganar al equipo francés.