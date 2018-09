UN TOQUE DE ATENCIÓN Matt Thomas no pudo debutar con victoria en la Fonteta. / j. monzo Van Rossom da el susto al sufrir un fuerte golpe en la cadera a los dos minutos y el conjunto taronja cae en la última jugada del partido Un Valencia Basket muy irregular pierde ante el Joventut J. C. VILLENA VALENCIA. Lunes, 24 septiembre 2018, 00:43

Una canasta de López-Arostegui a tres segundos del final, aprovechando un despiste defensivo del Valencia Basket en un saque de banda, amargó el partido de presentación a los valencianos (76-78). Analizando el cómputo general del choque no se puede concluir que fuera algo injusto, puesto que la Penya se mostró más regular, con una rotación corta, durante el encuentro. El vaso medio lleno para el conjunto de Ponsarnau fue la reacción en el último cuarto, con cuatro triples de Vives y un gran Will Thomas, que permitió pasar del 40-55 al 74-73. Un parcial de 34-18 que no sirvió para amarrar el triunfo, tras un triple de Morgan y la citada canasta final. Sin duda, un toque de atención a cinco días de que arranque la temporada oficial.

El susto de la tarde lo dio Van Rossom. El base se retiró a los dos minutos tras un fuerte golpe en la cadera y, por precaución, ya no saltó a la pista. Con Diot aún inédito, ayer se cumplió un año desde su último partido de baloncesto, la Penya aprovechó el desconcierto taronja en la dirección tras la marcha del belga para, con un acierto extremo en el tiro para un 10 de 14 triples en los dos primeros cuartos, marcharse con la máxima ventaja al descanso (30-43). Esa sensación de dominio visitante no cambió en el arranque del tercer cuarto, lo que motivó los silbidos de una parte de la grada. Algo inusual en un partido de presentación. Esa extraña sensación sirvió, eso sí, para un pequeño despertar del Valencia Basket, que del 40-55 bajó al 47-57 al inicio del último periodo. Ponsarnau reconoció que su equipo, por las ganas de agradar en el estreno en casa, arriesgó demasiado y valoró el susto de Van Rossom y la situación física de Diot: «Sam ha tenido un golpe en el primer minuto, es un golpe y le dolía y el dolor no cesaba y le imposibilitaba, pero de momento no tenemos diagnóstico. Podría haber jugado Diot pero no nos hemos atrevido por precauciones médicas, pero está evolucionando bien».