Tobey regresa a Valencia con la máxima ambición Bartolomé Poyatos, Mike Tobey y Víctor Luengo, durante la presentación del jugador del Valencia Basket. / irene marsilla J. C. VILLENA VALENCIA. Viernes, 24 agosto 2018, 23:58

«El principal objetivo es volver a la Euroliga pero la última vez ganamos la Liga Endesa mi deseo es volver a ganar la Liga Endesa, la Eurocup o las dos». Así de ambicioso se mostró ayer Mike Tobey en su presentación como jugador del Valencia Basket hasta 2020 que se celebró ayer en Ford Montalt.

El pivot lucirá el dorsal 13 esta temporada, el mismo que en el Iberostar Tenerife, aunque su intención era vestir el 10, vacante desde la marcha de Romain Sato. Un detalle más de la intención del Valencia Basket la pasada temporada de esperar al alero africano, puesto que Will Thomas ha tenido que esperar a esta campaña para lucir ese dorsal. Su mayor veteranía en el vestuario taronja le ha permitido adelantarse a Tobey con el diez. El jugador de Monroe reconoció que no le costó decidirse por la propuesta taronja: «Estoy muy emocionado de volver a Valencia porque tengo grandes recuerdos, no tuve mucho tiempo para jugar pero estoy contento de volver. Ha sido bueno reencontrarse con los compañeros, tengo sensaciones buenas y esperemos hacernos fuertes en la pretemporada. Muchos jugadores son los mismos que cuando estuve y cuando surgió la oportunidad de volver no tuve ninguna duda, era un buen sitio para jugar».