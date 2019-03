A tiro el factor cancha Las jugadoras, felices tras obtener un triunfo muy trabajado. / v. b. El Valencia Basket realiza un último cuarto de hora de mérito R. D. LUGO. Sábado, 30 marzo 2019, 23:57

Un enorme último cuarto le valió a Valencia Basket para llevarse un igualado partido en Lugo, y mantener vivas las opciones de tener factor cancha a favor en su primer playoff de la Liga Dia. La victoria taronja, unida a la derrota de Gernika ante IDK Gipuzkoa, hace que las de Rubén Burgos puedan optar a esa plaza si vencen al Ferrol y las vascas caen en Zaragoza en la última jornada.

Y eso que no fue desde luego un partido fácil. Los puntos de Miller al inicio, del encuentro demostraban que sin objetivo claro a nivel clasificatorio, las locales estaban dispuestas a pelear por la victoria hasta el final. Valencia Basket consiguió suplir el empuje inicial de las jugadoras de casa con un triple de Anna Gómez y los aciertos interiores de una Tinara Moore que no deja de crecer.

Las fuerzas se igualaron, y poco a poco se fue entonando el ataque taronja. Tamara Abalde y Meiya Tirera se unieron a Tinara en ataque, y Rubén Burgos rotó obteniendo un buen nivel de Bettencourt y Adams en el juego exterior. Sin embargo, cuando parecía que las taronja abrían brecha, respondió Ensino con Nyingifa y Salvadores para igualar antes del descanso (28-28).

Joy Adams tuvo una actuación fundamental, tanto en ataque como en labores defensivas «Ha sido una victoria muy trabajada y fruto del esfuerzo colectivo», comentó Rubén Burgos

Dos canastas seguidas de las de Necega, unidas a un buen acierto exterior, abrían el tercer cuarto y complicaban las cosas a las visitantes, que parecían no encontrar solución. A pesar de no estar en un buen momento, las valencianas consiguieron reducir la diferencia a base de defensa e intensidad. Un triple de Maria Bettencourt dejaba en +3 el margen de las de casa para el último cuarto. Y ese parcial tuvo un nombre propio. Joy Adams. La americana se multiplicó tanto en ataque como en defensa. Penetró con potencia, reboteó e incluso taponó para que Valencia Basket no solo volviera a ponerse arriba, sino que incluso cogió cierto margen para afrontar con tranquilidad los últimos segundos. Lo intentaron las gallegas con Novo entonada en la dirección, pero las valencianas supieron gestionar la diferencia y lograron el triunfo.

Un ejemplo más de la regularidad taronja en un primera temporada para el recuerdo al máximo nivel, en la que solo han perdido con los equipos que le preceden en la clasificación, a falta de la última jornada.

Al final del encuentro, Rubén Burgos, entrenador del conjunto valenciano, no podía ocular la satisfacción por el comportamiento que tuvieron sus jugadoras: «Ha sido una victoria muy trabajada y fruto del esfuerzo colectivo, primero en defensa dejando al rival en 52 puntos y luego con la labor en ataque».

Admitía Burgos que hubo que corregir en el descanso algunas cuestiones para no dejarse superar por la contundencia del rival: «Tras el descanso corregimos nuestras pérdidas de balón y nos adaptamos a los niveles de dureza que estaban teniendo ellas. Las jugadoras han sabido leer el partido con oficio y experiencia y para continuar en la línea de que todos los resultados van a partir del esfuerzo colectivo».