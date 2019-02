Tamara Abalde, pívot del Valencia Basket: «Las debutantes van a recordar la emoción de vivir una Copa toda su vida» Tamara Abalde posa en una pista de L'Alqueria. / irene marsilla La gallega cree en las opciones taronja de dar la sorpresa ante el Girona: «Que ellas estén obligadas a ganar puede jugar a nuestro favor» JUAN CARLOS VILLENA Jueves, 28 febrero 2019, 00:43

Tamara Abalde (Ferrol, 1989) disputará en Vitoria la primera Copa de la Reina de su recién estrenada treintena. No será, evidentemente, el primer torneo para la interior gallega, que levantó los títulos de 2014 y 2015 cuando formaba parte del Perfumerías Avenida de Salamanca.

-¿Cómo afronta el complicado partido ante el Girona?

-Sabemos que es un rival muy complicado, un gran equipo que además se ha reforzado para la Copa, pero la experiencia me dice que en estos torneos tienes que competir contra los mejores. No puedes elegir.

-¿Por dónde pasan las opciones de victoria del Valencia Basket?

-Si hay una competición en la que puede pasar de todo, a un partido y en un ambiente neutral esa es la Copa de la Reina. Esa tiene que ser nuestra baza. La ilusión de un equipo debutante, de sentir que es normal que fuera de Valencia nadie crea en nuestras opciones, que ellas tengan el cartel de favoritas y que estén obligadas a ganar creo que todo eso puede jugar a nuestro favor si sabemos utilizarlo.

-¿Se está reencontrando este año en Valencia?

-Cada vez me estoy encontrando mejor, la verdad es que es así. Al principio de temporada la lesión me cortó un poco y no volví del todo como me hubiera gustado. En todo momento me he encontrado cómoda dentro del equipo, aportando ya sea a nivel defensivo o con el pase. No he destacado anotando pero lo importante es que somos un equipo en el que todas podemos aportar y no es necesario que yo meta 20, hay más compañeras que lo pueden hacer. Esa es nuestra fortaleza y hace que sea complicado para los rivales hacernos un scouting, somos un equipo versátil.

-Si el Girona ha realizado el scouting del partido de Cáceres usted es la mujer a parar.

-La verdad es que llego en un buen momento, físicamente me encuentro muy bien. Creo que el equipo afronta la competición con mucha confianza porque eso es lo que te dan las victorias. Llevamos muchos entrenamientos juntas y eso hace que cada vez nos conozcamos mejor y el juego fluya más.

-¿No jugar el Mundial de España fue un palo?

-Si digo la verdad, no. La convocatoria de verano fue una sorpresa enorme que no me esperaba porque llevaba muchos años fuera de la selección. Lo viví con mucha ilusión. Fue positivo no marcarme expectativas, mi único objetivo era disfrutar a tope con la experiencia. Mentiría si digo que no me hubiera gustado ir pero no fue un mazazo ni una decepción porque lo dejé todo en la pista y al final es una decisión del seleccionador y hay que aceptarla.

-Ha ganado dos Copas de la Reina, como María Pina. ¿Lo están utilizando para marcar el camino a las más jóvenes?. Tienen muchas debutantes en el torneo.

-El mensaje que les digo a las debutantes es que lo más importante en la Copa de la Reina no es ganarla sino haberla jugado porque significa que se ha realizado un buen trabajo con el equipo para llegar. Ganarla es muy bonito pero sé por experiencia que lo que curte más es perderlas. Tienen que ir sin miedo y pensar que es un paso más en su carrera, esa emoción de debutante la van a recordar toda la vida. El ambiente es increíble y es un escenario perfecto para sacar lo mejor de nosotras.

-¿Qué es lo que más le ha impactado del universo Valencia Basket?

-Me esperaba cosas tan importantes como el trato igualitario del club con respecto al equipo masculino pero lo que más me ha sorprendido es el ambiente de la Fonteta. Me ha impresionado porque creo que es un fenómeno único partiendo de la base de que hablamos de un debutante en la Liga Dia. Es un placer jugar en casa con ese ambiente.

-¿Cual es el límite? Miki Vukovic sentenció en LAS PROVINCIAS que la Fonteta el año que viene estará llena para ver los partidos.

-Ojalá tenga razón, sería increíble. Viendo como estaba la Fonteta en la fase de ascenso de la Liga Femenina 2 igual no es una locura. Lo que queda claro es que la afición de Valencia tenía ganas de volver a tener baloncesto femenino de primer nivel y está respondiendo.

-¿Tras la derrota en la Copa del Rey de los chicos contra el Barça le ha picado a su hermano con un 'ya veras como ganamos nosotras'?

-No, que va. A lo mejor porque soy la mayor siempre tengo ese sentimiento de hermana que quiere que siempre le vaya genial y no hago broma con esas cosas. Nunca hemos sido de picarnos demasiado. Siempre jugábamos en verano en casa uno contra uno cuando él era pequeñito hasta que comenzó a hacerme mates en la cara. Entonces dije que ya no jugaba más (se ríe) y hacemos concursos de tiros libres.