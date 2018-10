El sueño de La Malvarrosa En la Fonteta. Esther Díaz e Irene Garí repitieron en el parquet de la Fonteta la histórica foto con el infantil del Ros Casares. / IRENE MARSILLA Esther Díaz e Irene Garí se conocieron en las categorías inferiores del Ros Casares y más de una década después han logrado cumplir su deseo de jugar juntas con un equipo valenciano en la Liga Dia JUAN CARLOS VILLENA Lunes, 22 octubre 2018, 00:26

valencia. La simbología del debut del Valencia Basket en la Liga Dia va más allá del estreno de la entidad de Juan Roig en la máxima categoría del baloncesto español. El rescate en 2014 de las categorías inferiores del desaparecido Ros Casares permite descubrir pequeñas historias personales que se han convertido en realidad gracias al esfuerzo y la constancia. Es el caso de Esther Díaz e Irene Garí. Amigas desde que el baloncesto les unió de pequeñas en la base del entonces conjunto acerero y que separaron sus caminos con un anhelo por cumplir y que, desde 2012, parecía ya imposible. Cuando las dos caminaban en paralelo al tranvía de La Malvarrosa, para acudir al entrenamiento, soñaban con emular a Elisa Aguilar o Laia Palau, con vestir la camiseta del primer equipo en la Liga Femenina. El 13 de octubre cerraron ese círculo en Torrejón, con la elástica del Valencia Basket frente al Avenida.

«Fue en la Final a Cuatro de la Comunidad Valenciana con el infantil del Ros Casares en 2006. Nosotras éramos de primer año y nos entrenaba Toni Sánchez. Jugábamos en Alicante y le ganamos al San Blas que también tenía muy buen equipo, con Laura Aliaga o Ana Carlota», rememora Garí al observar la foto detalle que ilustra este reportaje, tras repetir la instantánea doce años después, en el parquet de la Fonteta, antes de recibir ayer al Girona... de Laia Palau. «Es la leche, hablando claro. Cuando teníamos doce años la veíamos jugar en la Fonteta y ahora hemos jugado contra ella en esa misma Fonteta con el Valencia Basket. Parece un sueño», reconoce Díaz. La alero de Oliva asiente y pone sobre la mesa el cariño que entonces tenían las jugadoras de cantera por aquel primer equipo, el mismo que ahora tienen las más pequeñas de L'Alqueria con el referente del conjunto que entrena Rubén Burgos: «Recuerdo que hicimos un viaje para presenciar la Copa de la Reina de Sevilla en 2008 que ganó el Ros Casares al San José. Ahora cuando veo a las niñas pequeñas en L'Alqueria noto en sus ojos la ilusión que yo tenía a su edad por ver a las jugadoras del primer equipo».

Esther Díaz es el ejemplo de la constancia. La base de Burjassot se ha ganado la capitanía taronja a pulso ya que es la jugadora que más partidos ha disputado con el Valencia Basket, desde la creación del senior. Entonces, el sueño de jugar en Primera era casi una quimera: «He pensado casi toda mi vida que iba a ser imposible poder debutar en la Liga Femenina y completar todo el ciclo. Llegó un momento en el que preferí afrontarlo de forma realista y disfrutar del baloncesto. Siempre tienes esa ilusión pero al final haces tu vida. Cuando empecé la Universidad no veía factible en ese momento que el baloncesto iba a ser mi profesión. Las cosas llegan cuando menos te las esperas». Garí emigró a Georgia Tech para probar la experiencia americana y nunca perdió el contacto: «Me fui muy pronto de casa. Esther se ha criado aquí y al final hicimos caminos separados. Siempre ha sido mi mejor amiga pero cada vez nos separábamos más. El año pasado ya nos pusimos a pensar que era increíble poder jugar juntas en el Valencia Basket. Imagínate lo que supone eso mismo pero en la Liga Dia. Ha sido todo muy raro pero lo estamos disfrutando».

Cuando la base y la alero eran canteranas veían jugar desde la grada a Laia Palau o Elisa Aguilar

Las dos jugadoras apelan a la prudencia al referirse al duro inicio del calendario, con tres derrotas, y lanzan un mensaje claro. La recuperación de la plaza de Valencia es el titular a subrayar. «Las jugadoras valencianas tuvieron que marcharse fuera cuando eran muy jóvenes porque no tenían la oportunidad de jugar aquí. Que se haya abierto otra vez esa oportunidad, no sólo con el primer equipo sino en L'Alqueria, es algo muy importante», sentencia Díaz. Un hito que Garí ya adivinó en la fase de ascenso de la Liga Femenina 2: «Cuando la afición bajó a la pista a celebrarlo con nosotras fue muy especial. Ahí también sentí cómo cambian las cosas. Recuerdo que cuando me cruzaba con Laia Palau en el parking de la Fonteta le saludaba de una forma tímida».

El Valencia Basket decidió dar un paso al frente para quitar la etiqueta masculina y femenina de su siglas y trasladar el mensaje a la sociedad de que es, sencillamente, un club de baloncesto con hombres y mujeres. «El club trabaja para visibilizar el baloncesto femenino. Es un deporte que gusta a la gente. En muchas ocasiones creo que ha habido falta de información», asevera la base de Burjassot. Garí tiene claro que la apuesta no es una moda, ha llegado para quedarse: «La sociedad es más consciente de la realidad del deporte femenino en España. Ahora abres un periódico y hay muchas páginas, antes en ocasiones no aparecía nada. Era sólo fútbol masculino y ya está. Eso lo tenemos que aprovechar, también para los demás clubes vean al Valencia Basket como un ejemplo. Ojalá de unos años se sumen el Baskonia o el Real Madrid». Su compañera, sentencia: «El que viene por primera vez a un partido de baloncesto femenino repite, eso es porque se lo han pasado bien. Trabajamos todos los días, como los chicos, y es deporte profesional, como el masculino. No venimos durante la semana en plan amigas y los sábados jugamos una pachanga. La visibilidad es muy importante».