Un sorbo liguero antes de la Copa Hlinason machaca el aro del Unicaja. / ACB Photo / T. Ruibal El Valencia Basket recibe al Obradoiro con ganas de borrar el resbalón de ManresaHlinason regresa a la Fonteta en un partido donde los taronja no quieren descolgarse de la lucha por la cuarta plaza previamente al parón JUAN CARLOS VILLENA Sábado, 9 febrero 2019, 00:17

valencia. El partido previo a una Copa del Rey siempre está lleno de condicionantes para los ocho equipos que disputan la competición. Si el calendario le cruza con un conjunto que no la juega, es aún más peligroso. El Obradoiro visita hoy al Valencia Basket con la certeza de disputar su último partido oficial de febrero. Algo que, por otra parte, no deja de ser curioso en un baloncesto cada vez más cargado de encuentros. Algo sigue sin hacerse mal. Con el parón de la Liga Endesa por la disputa del torneo copero la próxima semana en Madrid, y de las Ventanas FIBA de selecciones la siguiente, el universo de la ACB no volverá hasta el primer fin de semana de marzo. Razón de más para que los taronja se centren durante unas horas en el partido antes los gallegos, donde necesitan compensar el tropezón de Manresa para no descolgarse de la lucha por la cuarta plaza.

La clasificación de la Liga Endesa está muy comprimida pero una de sus lecturas hace indicar que Unicaja, Iberostar Tenerife y Valencia Basket, en ese orden comienzan la jornada, van a luchar por un puesto de cabeza de serie en el playoff. Algo muy importante si se cumple esa tendencia puesto que seguir con ese pulso hasta el final de la Liga Regular el rival en los cuartos de final apunta a otro nombre de esa terna. Cada detalle suma. Los tres equipos juegan hoy, en casa, con partidos donde, a priori, son favoritos. El Unicaja de Casimiro recibe al Manresa y el Iberostar de Vidorreta al San Pablo Burgos. Comparten balance de 12-7 con el Valencia Basket.

Moncho Fernández es conocido por 'el alquimista' por saber diseccionar a los rivales. Ya ocurrió en la primera vuelta, donde los valencianos se llevaron en triunfo (78-81) gracias a un triple en el último segundo de Van Rossom. Ese detalle, la falta en este caso de acierto en el lanzamiento de tres, fue clave en la derrota en el Congost.

El próximo partido de la ACB, a causa de las Ventanas FIBA, no se disputará hasta marzo

Todas las miradas estarán centradas en Tryggvi Hlinasson. El gigante islandés, con contrato en la Fonteta hasta junio de 2021, se está puliendo esta temporada como cedido en Santiago. Más allá de sus números, promedia 14 minutos con una producción de 3,9 puntos, 3 rebotes y 3 de valoración, la dirección deportiva escogió en verano al Obradoiro al entender que tenían el mejor plan de trabajo para uno de sus diamantes en bruto. En aquel partido de octubre frente a los que fueron sus compañeros, el 'alquimista' tan sólo le puso dos minutos en pista. Sabedor, entre otras cosas, de que Ponsarnau conocía los puntos verdes del pívot.

La gran novedad con respecto al último envite de la ACB será el regreso de Labeyrie tras superar sus problemas de vértigos y mareos. En una convocatoria de trece, todo apunta a que el descarte volverá a ser Sergi García.