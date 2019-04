Sikma: «Nunca me hubiera imaginado que iba a disputar una final contra el Valencia Basket»

El Alba Berlín aterrizó ayer en Manises dispuesto a poner mañana el 0-1 en la serie final de la Eurocup ante el Valencia Basket. Con la piel de cordero pero con unos números ofensivos que avalan su candidatura. Sin duda, las Eurocup Finals serán especiales para Luke Sikma, que regresa a la Fonteta con el galardón de MVP del torneo bajo el brazo y donde no juega desde que conquistara la final de la ACB en junio de 2017. «Nunca me hubiera imaginado que iba a disputar una final europea contra el Valencia Basket. Estoy muy contento por haber llegado con mis compañeros a este duelo por el título», confesó a LAS PROVINCIAS nada más bajar del avión procedente de Munich.

Al frente del Alba está Aíto García Reneses. El veterano técnico madrileño disputará su tercera final de la Eurocup en busca de su segundo título y no quiso valorar la sentencia de Pedro Martínez en este periódico de dar como favorito a su equipo: «Para nosotros es un orgullo jugar la final y me gustaría competir contra un Valencia Basket que es un gran equipo. Lo que no vamos a hacer es conformarnos con jugar la final, queremos competir. No digo yo ganar sino competir».