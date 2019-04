El sexto hombre es la Fonteta La Fonteta recibió a los protagonistas con un tifo que lució los colores de la Senyera. / irene marsilla El público abarrota el pabellón y lleva en volandas al Valencia Basket TONI CALERO Miércoles, 10 abril 2019, 00:54

valencia. Retumba el 'Eye of the tiger' para dar la bienvenida a los jugadores del Valencia Basket. La Fonteta aún no ha entrado en ebullición, pero le falta poco. De eso se encargarían los Thomas, Will y Matt, en los últimos compases del primer cuarto y el inicio del segundo. Fueron dos años de espera para la afición taronja, desde aquel fatídico 5 de abril en el que Unicaja levantó trece puntos de diferencia en la recta final del encuentro para birlarle la Eurocup al Valencia Basket. Con la Liga conquistada frente al Real Madrid se quitó la espina, y de qué manera, el grupo que en ese momento lideraba Pedro Martínez, pero los 8.500 espectadores que llenaron ayer el pabellón de Hermanos Maristas querían el primer triunfo para asegurar el tercero en casa en caso de derrota en Berlín. Todo por el cuarto entorchado europeo.

Después de una temporada en la que Valencia Basket ha ido claramente de menos a más, el club taronja se afanó en darle a su 'casa' el ambiente de las grandes tardes. Ni la lluvia amargó el primer contacto entre afición y equipo. Poco antes de las 19 horas desfilaban Labeyrie, Dubljevic, Diot y compañía por la fila de seguidores a quienes no le importó demasiado mojarse. Caía fina la lluvia pero caía, así que el centenar de seguidores que aguardaban al equipo chocaron manos con los protagonistas y pronto se refugiaron en las gradas del pabellón. En ese recibimiento, por cierto, también recibieron aplausos Luke Sikma (se hizo unas cuantos selfis el exjugador taronja) y Aíto, que atendería con suma paciencia a los que reclamaron su atención nada más bajar del autobús.

La Fonteta no se llenó hasta los instantes previos al choque, justo cuando el aroma americano invadió la Fonteta. La austeridad de los recintos europeos ya casi no tiene cabida en el viejo continente. Fuego, música personalizada para cada jugador y un vídeo motivacional basado en 'Juego de Tronos'. Siguiendo con la comparativa de la serie, cuya temporada definitiva se estrena en los próximos días, el Valencia Basket se auto proclamó 'Mur dels trofeus', de los tres que en estos momentos posee de la Eurocup. Bajo el lema 'Foc is coming', se desplegó en unos de los fondos una pancarta con los trofeos y todos los anillos de la grada se vistieron de azul, amarillo y rojo para extender el tifo de la Senyera. Al descanso, la acción solidaria de la asociación 'Mamás en acción', uno de los detalles que redondearon el encuentro.

Se sucedieron los errores en los primeros ataques por parte de ambos equipos y despertó definitivamente el pabellón gracias a cinco puntos seguidos de Will Thomas. Reconocía Luke Sikma en la previa que para el Alba Berlín sería complicado ganar el primer triunfo a domicilio si la Fonteta se comportaba como él la había conocido y no le faltó razón. Con el equipo estirándose en la segunda mitad, el público empezó a confiar en que el primer punto de la final se quedaba en Hermanos Maristas.

Desde el palco de autoridades sonreía Juan Roig, que antes del duelo se paseaba por el parqué y minutos más tarde conversaba con unos y otros para matar los nervios. Acompañando a su hermano estuvo el presidente del Villarreal Fernando Roig, el del Levante, Quico Catalán y un habitual del recinto taronja como Manuel Llorente. También estuvo Miki Vukovic, que se llevó un gran aplauso de la grada en la segunda parte, cuando el videomarcador se centró en la figura del entrenador serbio.

Mientras Ponsarnau y sus jugadores se centraban en amarrar el primer punto de la final, el Valencia Basket tenía un ojo puesto en el segundo. Desde que metió su nombre entre los dos candidatos a apuntarse la Eurocup, el club taronja se empeñó en valencianizar Berlín lo máximo posible. Ayer a media tarde 700 aficionados habían confirmado su presencia en el desplazamiento del viernes, pero la entidad taronja se fijó hace semanas el objetivo de congregar a 1.000 seguidores en la cancha del Alba Berlín. El Valencia Basket quiso aprovechar la inercia de la victoria en el primer partido y abrió las oficinas de la Fonteta tras el mismo para que se fueran apuntando más aficionados. Hay dos aviones llenos para el viernes y otros 100 seguidores viajan con el equipo mañana mismo.