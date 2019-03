UNA SEMILLA DE CAMPEÓN Tamara Abalde recibe la falta personal en la defensa de dos jugadoras del conjunto catalán. / EFE/ Adrián Ruiz De Hierro Las de Rubén Burgos pagan el desgaste en la fluidez ofensiva donde tan sólo Tirera y Abalde mantienen la anotación El Valencia Basket cae en su estreno en la Copa pero fuerza al límite al Girona gracias a una defensa excelsa JUAN CARLOS VILLENA Viernes, 1 marzo 2019, 00:44

vitoria. En la vida hay muchas formas de perder. No todas son dignas. La que escogió ayer el Valencia Basket no sólo lo es sino que supone la semilla de un futuro campeón de la Copa de la Reina. Como dicen los modernos 'guarden esta frase'. La entidad taronja debutó ayer en la competición después de unas semanas previas donde el Spar Girona era el gran favorito para pasar a las semifinales, tras enlazar 16 victorias seguidas en la Liga Dia. Para hacerlo más claro, llegaron a Vitoria con el fichaje de Gaby Williams, número 4 del Draft de la WNBA en 2018, y el Valencia Basket con la baja de Joy Adams. El Girona, que promedia 81,8 puntos por partido esta temporada, se quedó ayer en 52. Nadie había osado a frenarle de ese modo. No sirvió para ganar, es el objetivo obvio en cada partido, pero en los corrillos de baloncesto en Mendizorroza se escuchó nada más acabar el partido una conclusión: «Valencia ha vuelto».

Los segundos finales fueron dramáticos para las valencianas. Murphy falló un tiro de dos, con 51-49, y dejó la última posesión en manos de las taronja. Anna Gómez encontró el hueco, a once segundos del final, pero no logró anotar una bandeja con la izquierda. Aún quedaba tiempo pero su equipo se quedó en 'shock', pensando que se había terminado el partido. La falta para forzar tiros del Girona ya llegó demasiado tarde y con ella se esfumó el sueño del tumbar a uno de los favoritos para ganar el título. La rabia del presente no debe tapar la esperanza del futuro. La temporada no ha acabado para las de la Fonteta. Al revés. Con la afición más fiel de España, ahí están los números, y la cuarta plaza en la mano si ganan el sábado 9 de marzo al Cadi La Seu aún queda mucho baloncesto por cortar esta campaña.

Rubén Burgos miró el marcador antes de abandonar la pista al descanso. Su gesto no fue de desagrado, puesto que el plan de partido marcado por las taronja se había cumplido en los dos primeros cuartos; encuentro ajustado, con pocos puntos y una gran intensidad defensiva. Es cierto que el Girona se marchó un punto arriba (28-27) pero no lo es menos que el líder de la Liga Dia sudó tinta hasta lograr hacerse con las riendas del ritmo sobre el parquet. Más de diez minutos.

El Valencia Basket saltó mucho más concentrado al partido, parando la creatividad de Laia Palau y colapsando al Girona. Es cierto que le faltó pausa en ataque para traducir ese dominio en amplitud en un marcador que reflejaba un pírrico 2-4 en los primeros cuatro minutos. La defensa del equipo de Rubén Burgos se siguió imponiendo hasta el 10-13 a falta de 2.41 para el final del primer cuarto. Eric Suris paró el partido pero no pudo impedir que el Valencia Basket encarara el inicio del segundo cuarto con el primer golpe psicológico al envite, gracias al 14-16 que llegó con una última defensa sobre Resingerova que acabó rodeada de cuatro jugadoras taronja.

La prueba del algodón del partido iba a llegar en el segundo cuarto, con el previsible despertar del Spar Girona. Teniendo en cuenta esa variable, lógica cuando un equipo comienza a meter en la rotación la pólvora de Hampton o la debutante Gaby Williams, el parcial de 14-11 que consiguió el conjunto catalán no fue definitivo aunque es cierto que la defensa del Girona logró colapsar el ataque valenciano, que acumuló 8 pérdidas en el cuarto y que firmó un 4 de 11 en tiros de dos.

La apuesta estaba clara, morir en defensa aunque tuviera el peaje en el ataque, donde sólo aparecieron Tirera y Abalde. El parcial de 15-15 del tercer cuarto (43-42) no hizo más que confirmar que el duelo se iba a decidir en los últimos minutos, algo que Laia Palau avisó en LAS PROVINCIAS en la previa que era el peligro que debía evitar su equipo. Los dos momentos donde las taronja pudieron abrir brecha (33-37 y 39-42) acabaron siendo clave. Un triple de la propia Palau al inicio del último cuarto (46-43) dio un pequeño colchón al Girona que supo defender con su mayor poso en la competición. La semilla está plantada.