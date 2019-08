Scariolo deja a Sastre sin Mundial Sastre lanza a canasta en el partido ante la selección del Congo. / FEB/ Alberto Nevado El mallorquín es junto a Pablo Aguilar uno de los primeros descartes de España | El escolta avala la llegada de Colom al Valencia Basket: «Necesitaba una oportunidad y seguro que no va a defraudar» JUAN CARLOS VILLENA Valencia Domingo, 11 agosto 2019, 23:35

Joan Sastre se queda sin Mundial. El escolta del Valencia Basket fue uno de los dos primeros descartes de Sergio Scariolo para la cita que arrancará en China a finales de agosto. Tras la contundente victoria del sábado frente al Congo en Málaga (96-64), el seleccionador anunció que el balear y Pablo Aguilar son los dos jugadores que dejan la concentración, se despidieron ayer del grupo a la llegada a Madrid, y no viajan a Estados Unidos con el resto del grupo. Scariolo, argumentó que la baja de Sastre ha estado condicionada porque «este año tenemos muchos escoltas. En el 2017 fue una pieza importante del equipo y ha hecho un muy buen trabajo, como siempre». Por su parte, el balear destacó la experiencia de volver a jugar con la selección: «Estoy muy contento de haber podido participar en la concentración con este grupo de jugadores, lo valoro como una experiencia más en mi carrera. Es una lástima no haber podido llegar hasta el final. A los doce que al final vayan a China les deseo mucha suerte y ojalá regresen con una medalla colgada del cuello».

Sastre atendió a LAS PROVINCIAS antes de desconectar unos días por el trabajo acumulado con la selección. Su descarte con España le servirá para realizar la pretemporada con el Valencia Basket de cara a afrontar una temporada cargada de partidos entre la ACB y la Euroliga: «Es verdad que es un poco una locura. Los jugadores tenemos que adaptarnos lo mejor posible porque no tenemos poder de decisión. Nuestra misión es rendir lo mejor posible en todos los partidos aunque sabemos que es complicado con tanta carga en el calendario».

«Veo los fichajes y parece que está subiendo bastante el nivel. Este año la Euroliga tiene a dos equipos más, nuestro inicio va a ser bastante duro pero vamos a pelear la Euroliga porque tenemos mucha ilusión puesta en ella», argumenta con respecto a los refuerzos de los rivales antes de apuntar a uno de los fichajes del Valencia Basket: «La verdad es que los fichajes me gustan mucho sobretodo el de mi compañero de selección. Me hacía especial ilusión jugar con Quino Colom y ahora lo que tenemos que hacer es conocernos, trabajar todos juntos y a ver como nos adaptamos».

Sastre avala la llegada del base andorrano a la Fonteta: «Necesitaba una oportunidad, el Valencia Basket se la ha dado y seguro que no va a defraudar. Es un gran jugador, lo conozco desde pequeño y en las ventanas del Mundial ha jugado increíble. En Valencia, en cuanto se adapte, dará mucho juego. No tiene el nombre de De Colo o Sergio Rodríguez pero no les tiene nada que envidiar». Con una plantilla muy amplia de catorce jugadores el balear tiene claro que la línea a seguir en la Fonteta debe ser la marcada en las últimas temporadas, la del bloque por encima de los nombres: «Esa es la clave del vestuario estos años. Hemos ganado con el bloque, con el equipo y no con los nombres. Desde que llevo en Valencia el equipo siempre está delante de todo y así es como hemos tenido éxito, donde todo el mundo aporta y cada partido sobresale uno. La clave del éxito no es depender de un jugador o unos pocos sino que todo el mundo aporte y tenga su rol».