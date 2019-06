El santo que todo técnico desea San Emeterio protege el balón ante el intento de robo de Milosavljevic. / EFE/Jorge Zapata San Emeterio protagoniza un último cuarto antológico en el Carpena | El internacional anota 11 puntos en el momento más caliente, con 16 de valoración, sumando elogios de su equipo y también del rival J. C. VILLENA MÁLAGA. Lunes, 3 junio 2019, 00:46

«Las jugadas de San Emeterio no las repetimos a cámara lenta porque la gente pensaría en sus casas que se le ha estropeado la televisión». La reflexión, de un alto cargo técnico de Movistar Plus, define el baloncesto del cántabro. Sin correr, pero con cabeza. Con un baloncesto añejo y que emociona al espectador que busca algo más que 'la jugada de la semana'. San Emeterio evitó que el Valencia Basket comenzara anoche sus vacaciones. Así de simple. Su último cuarto, con 11 puntos y 16 de valoración, fue antológico. Anotó, asistió, defendió y sacó faltas desquiciando al rival cuando estaba en bonus. Los halagos le llegaron de los suyos. Ponsarnau reconoció que es el tipo de jugador «que todos los entrenadores queremos tener en nuestro equipo», de los rivales y de leyendas del Valencia Basket como Nacho Rodilla. «Crecí viéndoles jugar y recuerdo la Copa del 98 de Rodilla, con lo que es un orgullo que hablen bien de mi baloncesto», reconoció el alero en el vestuario visitante del Carpena.

San Emeterio quiso huir de euforias y recordó que la eliminatoria no está ganada: «Tenemos que seguir sumando para que este martes continúen llegando elogios para el equipo de Ponsarnau. Al final el jugador que llega a la elite es porque tiene ese orgullo competitivo. Las cosas fluyen y me he encontrado bien en el último cuarto pero ahora hay un tercer partido muy complicado en Valencia y necesitamos el apoyo de la gente». San Emeterio aprovechó la oportunidad para sacar la cara por sus compañeros tras el mal partido del viernes, para recuperar la confianza del entorno y remar todos a una en el partido más decisivo de la temporada en la Liga Endesa, el tercero de la serie ante el Unicaja: «Es el playoff y un partido malo te puede mandar para casa. El equipo ha estado tranquilo y ahora tenemos que aprovechar el ambiente de la Fonteta para pasar a semifinales».

El director deportivo del Valencia Basket, Chechu Mulero, no pudo reprimir la emoción en la zona de vestuarios tras la enésima demostración de su equipo de no tirar la toalla cuando parecía todo perdido. Sí, fue la misma emoción que aquella fría noche en Belgrado tras ganar al Partizán. La del orgullo. La mirada también era distinta en Abalde. Tras no jugar ni un segundo en el primer partido de la eliminatoria, el gallego fue titular ayer y fue clave para el parcial inicial de 16-32. El alero, junto a Dubljevic y Doornekamp, fue el jugador con el mejor ratio en el +/- en pista de su equipo, con +10. Sus 7 puntos y 12 de valoración fueron muy importantes. Rafa Martínez respiró aliviado antes de salir del Carpena. De haber perdido su equipo lo más seguro es que hubiera sido su último partido de taronja... sin jugar.