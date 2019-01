El regreso de San Emeterio Ponsarnau da instrucciones durante un tiempo muerto del partido en Burgos. / acbphoto / M. gonzález El Valencia Basket activa al cántabro para recibir al San Pablo y da de baja a Sastre JUAN CARLOS VILLENA Sábado, 26 enero 2019, 01:12

valencia. El Valencia Basket recibe esta tarde al San Pablo Burgos tras un entrenamiento previo al regresar de Belgrado donde, por primera vez en lo que va de temporada, Ponsarnau contó con los 14 jugadores disponibles y la obligación de hacer dos descartes. Afinando un poco más esa realidad, no ocurrió algo similar ni la pasada temporada en la Euroliga, donde a esa cifra de jugadores en plantilla se llegó sumando a Puerto y Hlinason. Con Sergi García con ficha de jugador vinculado, con él se puede decidir hasta el calentamiento del propio partido, el conjunto taronja no quiso apurar el límite de hoy a las 14 horas para remitir a la ACB la documentación en el caso de hacer un cambio. La Liga comunicó ayer que la entidad de la Fonteta dio de baja a Joan Sastre para dar de alta a San Emeterio, tras pasar el cántabro de forma positiva la prueba tras regresar de su lesión muscular.

La Normativa de Competición ACB 2018-2019, a la cual ha tenido acceso este periódico, contempla en su artículo 4.6 que «a lo largo de la temporada cada equipo podrá efectuar un máximo de quince movimientos de alta y baja». Es decir, el margen esta campaña es mucho más amplio y, además, la activación de San Emeterio no gastará una opción para el Valencia Basket, tal y como detalla el artículo 4.9: «No computará la reincorporación de un jugador que hubiera sido sustituido por lesión acreditada, en cuyo caso no podrá volver a inscribirse en la competición en los siguientes 10 días, ni disputar partido oficial en cualquier competición. Si no fuera así, la reincorporación del jugador computará como sustitución». El alero, que no ha disputado ninguno de los siete partidos de 2019, está en el supuesto que marca el artículo.

El reto para Ponsarnau en el próximo mes, donde se va a juntar la ACB, la Copa, y la recta final del Top 16 con su equipo jugándose el liderato, será gestionar esa rotación amplia para conjugar descansos con recuperación de jugadores. Antes de que comience el partido el técnico tendrá que realizar un último descarte. Será Sergi García si no hay ninguna novedad negativa con la mano de Vives, que también regresó ayer. Con ese panorama afronta el Valencia Basket el inicio de la segunda vuelta ante un San Pablo al que ganó el 15 de diciembre (77-87) y que llega muy cambiado, con las bajas de Thompson, Kravtsov y Radoncic y las altas de Lima, duda por un dolor en la espalda, Zipser y Benite. Los valencianos acumulan 11 victorias seguidas en la Fonteta, entre ACB y Eurocup, y el Burgos ha perdido sus últimos tres partidos.