Rebeca Cotano: «Todos tenían ganas de femenino y respondimos» Rebeca Cotano, sentada en la pista central de L'Alqueria del Basket. / jesús signes La ala-pívot compagina sus éxitos en el Valencia Basket con su trabajo en una joyería: «Lo hago porque me gusta» ALBERTO MARTÍNEZ * ALBERTO.MARTINEZ@LASPROVINCIAS.ES Lunes, 8 octubre 2018, 00:28

La capital del Turia ha recuperado su lugar en la élite del baloncesto femenino. Han transcurrido seis años desde la desaparición del equipo profesional del Ros Casares, pero la espera ha llegado a su fin. El Valencia Basket absorbió las categorías inferiores del legendario club en 2014 y la apuesta ha dado sus frutos. Esta semana, el conjunto taronja debuta en la máxima categoría nacional, la Liga Dia. Un sueño cumplido para Rebeca Cotano. La joven ala-pívot ha vivido sobre la pista el proceso de transición.

-¿Con ganas de arrancar?

-Sí. Estoy con ganas de empezar y conocer cómo es esta Liga porque me coge de nuevas. Tengo ganas de aprender y competir.

-La temporada pasada el objetivo del ascenso estaba claro. ¿Cuáles son las expectativas este año?

-Este año es de toma de contacto con esta Liga y el primer objetivo es llegar a la Copa de la Reina y competir. El lema es 'partido a partido'. Ya veremos.

-La plantilla ha cambiado bastante. ¿Qué le parece la apuesta?

-Desde el año pasado, el club puso las cartas sobre la mesa y dijo que el equipo femenino tenía que tomar ya un papel importante. Las instalaciones, la ciudad y la afición lo pedían. Todo el mundo tenía ganas de femenino y el club y nosotras respondimos. Tenemos la ambición de conseguir los objetivos.

-El Ros Casares anunció la desaparición de su equipo profesional en 2012. ¿Cómo fue el proceso?

-El año que ganaron la Liga y la Euroliga (2012), yo estaba en dinámica con el primer equipo, entrenando pero sin jugar. No llegué a debutar. Ese año se acabó y me ficharon para el Siglo XXI, que era un proyecto que tenía la selección española con un centro de alto rendimiento de Barcelona. Me fui. Cuando volví, estaba el proyecto de Godella, que creó un equipo nacional y nos volvimos a juntar todas las de esa generación del Ros. Después de esa temporada, salió el proyecto del Valencia Basket.

-¿Tenía claro que quería dedicarse al baloncesto?

-La verdad es que nunca me lo había planteado. Es difícil y más siendo un deporte femenino, que está menos valorado y es más complicado ganarte la vida jugando.

-¿Qué le impone de la élite?

-Te impone todo. Estás jugando contra las mejores jugadoras de España y de parte del extranjero. Juegas por ejemplo contra Laura Nicholls, a la que estás viendo por la tele y con la selección. Es mi primer año en Liga 1 y es emocionante. Estoy nerviosa y tengo un poco de miedo. Quiero mejorar.

-¿Este proyecto puede aspirar a reeditar los éxitos del Ros?

-Es el primer año. Es una toma de contacto y tampoco hay que precipitarse. Ojalá vayamos de aquí a Euroliga, pero poco a poco. Es un club ambicioso, pero ya veremos.

-Usted es la máxima anotadora de la historia del Valencia Basket femenino. Roza los 1.000 puntos.

-¿Tantos? No lo sabía. A ver si llego a los 1.000 en Liga 1. El año pasado, en Liga 2, ya fue una experiencia inolvidable. Ahora llegar a la máxima categoría y encima en tu casa, donde has nacido, con la afición de toda tu vida, con compañeras con las que he estado muchísimos años... No puedo pedir más.

-Es, junto a Esther Díaz, la más antigua de la plantilla. ¿Pese a tener 23 años, ejerce de veterana?

-En cuanto al club, se puede decir que soy veterana, pero en pista soy novata.

-¿Tiene algún referente?

-Me gusta mucho Maya Moore. Coincidí con ella en la última etapa del Ros Casares. Y de españolas, me encanta Marta Xargay.

-¿Qué hace fuera del baloncesto?

-Estudio Magisterio. Me faltan las prácticas, pero no he podido compaginarlo. Es un horario de colegio y entrenando mañanas y tardes es imposible. Y llevo trabajando cuatro años en una joyería del centro. Una compañera que jugaba conmigo en el Ros, Irene Sotos, se montó una tienda online con una compañera suya de Medicina y me necesitaban porque empezó a crecer y había que hacer paquetes. Siguió creciendo y ahora hemos montado dos tiendas físicas, una en Valencia y una Madrid. Yo estoy en Valencia y me dedico a la atención al cliente y al almacén. Mis horas están bastante repartidas.

-¿Es complicado compaginarlo?

-He tenido suerte porque estoy desde el principio en la joyería y son amigas mías y me dan más facilidad con los turnos. Y como es telemático, es más sencillo.

-¿Los clientes saben que vienen del mundo del baloncesto?

-Justo la semana pasada lanzamos una campaña benéfica contra la violencia de género. Y ha colaborado con nosotras Marta Xargay. Ha sido nuestra imagen de campaña porque la recomendamos Irene y yo. Va genial. La recaudación es para la Fundación Ana Bella.

-¿Es necesario buscar trabajo fuera del baloncesto femenino?

-Desde mi experiencia, el año pasado, en Liga 2, se podía vivir pero de forma sufrida. Si tienes que pagar el piso, te viene justillo. En Liga 1, yo creo que sí puedes vivir. De hecho, lo del trabajo es porque me gusta, pero no me haría falta.

-¿Al margen de los sueldos, hay discriminación respecto al baloncesto masculino?

-Sí. Hay ignorancia. Hay gente que ignora el baloncesto femenino. En cuanto al día a día, con L'Alqueria hemos ganado un montón. Antes lo compartíamos todo con ellos y no teníamos nuestro sitio. Además, la visibilidad que el club nos ha dado en redes sociales ha ayudado bastante. Eso sirve para combatir la ignorancia. Si te gusta el baloncesto, tienes que entender que es diferente el juego de las chicas y de los chicos. Pero es baloncesto.

-¿El proyecto de L'Alqueria es clave para el desarrollo del baloncesto femenino?

-Es la única instalación así que hay en España. Es una barbaridad y los pequeños alucinan. Esto ayuda a que ellos y el baloncesto crezcan.

-¿Entonces va a ser profesora?

-Quería ser profesora de Educación Física, pero he cambiado totalmente y me gustaría ser policía nacional. Tampoco lo puedo compaginar con el baloncesto, pero este año quiero ir preparándome el tema teórico tranquilamente.