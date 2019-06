El Real Madrid va a por De Colo y el Valencia Basket no renunciará a sus derechos El francés ya tiene una oferta de los Raptors y el conjunto blanco tendrá que pasar por la opción preferente del club de la Fonteta si quiere ficharlo JUAN CARLOS VILLENA Jueves, 27 junio 2019, 01:03

valencia. Nando De Colo está siendo el gran animador del inicio del mercado de fichajes en el mundo del baloncesto, puesto que es el agente libre con más calidad en el panorama europeo. El francés debe decidir si vuelve a la NBA, donde le queda una temporada para asegurarse una pensión vitalicia que ronda los 60.000 dólares anuales, o continúa en el baloncesto europeo, donde el deseo del jugador es jugar en España. Los Toronto Raptors, recientes campeones del anillo, han movido ficha para asegurar sus derechos sobre el jugador en territorio americano. De Colo tiene encima de la mesa una oferta de 1,8 millones, el mínimo que le corresponde, con la que los Raptors le convierten en agente libre restringido. La figura en la NBA equivalente al derecho de tanteo. Si no acepta la propuesta, la franquicia canadiense se reserva la opción de igualar cualquier oferta que le llegue al base.

En el lado del tablero europeo el Real Madrid, tal y como confirmaron fuentes conocedoras de la operación, prepara una oferta para tratar de convencer al jugador. En ese escenario, no se podrá firmar ningún contrato hasta que el Valencia Basket diga la última palabra. La entidad taronja tiene el derecho de tanteo vigente desde que el jugador salió de España en verano de 2012 rumbo a la NBA. La situación es idéntica a la que ocurrió con Víctor Claver en 2015. El Baskonia no quiso negociar con el Valencia Basket por los derechos y se arriesgó a elevar una oferta que la entidad de la Fonteta igualó. Con esa acción, el jugador ya sólo podía salir de ese nuevo contrato por un traspaso durante la vigencia del mismo. Un año después, el Barça pagó algo más de dos millones para fichar a Claver. Hasta el momento, las únicas declaraciones de De Colo sobre su futuro las realizó a LAS PROVINCIAS en Vitoria nada más ganar la Euroliga con el CSKA: «Que el Valencia Basket vaya a jugar la Euroliga es un dato importante pero el problema es que la tienen un año. Es lo que siempre he hablado con los dirigentes, lo que les falta es tener la Euroliga todos los años. La familia es muy importante para tomar decisiones sobre el futuro».