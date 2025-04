Raquel Carrera 'aparca' la WNBA y podrá disputar el Eurobasket con España New York Liberty, franquicia que cuenta con los derechos de la gallega, ha comunicado que la interior del Valencia Basket no jugará esta campaña en la liga estadounidense

Raquel Carrera no jugará en la WNBA esta temporada. La jugadora gallega, que finaliza contrato con el conjunto taronja al término de esta campaña, había ... firmado un contrato de training camp con las New York Liberty, pero finalmente ha decidido no incorporarse a la franquicia neoyorquina, tal y como ha comunicado el propio equipo estadounidense.

Esta decisión, le permitirá centrarse en su actual equipo, el Valencia Basket, y mantenerse disponible para competir con la selección española en el próximo Eurobasket. La WNBA no detiene su calendario durante la disputa del torneo continental, por lo que habría impedido su presencia con el combinado nacional. Carrera, cuyos derechos en la WNBA pertenecían originalmente a Atlanta Dream desde que fuera seleccionada en el Draft de 2021, sigue siendo una de las jugadoras con más proyección del baloncesto español. Esta temporada ha sido una pieza clave en el esquema del Valencia y continúa siendo una habitual en las convocatorias de la selección nacional.

