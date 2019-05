Rafa Martínez: «Aún no he decidido nada de mi futuro» Rafa Martínez, en la escalera de acceso a la pista donde rezan todos los títulos conseguidos por el Valencia Basket. / damián torres El capitán del Valencia Basket no utilizará agentes para negociar con el Valencia Basket: «Tengo la suficiente confianza como para hablar cara a cara» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Miércoles, 29 mayo 2019, 01:11

Rafael Martínez Aguilera (Sampedor, 1982) afronta desde el viernes su undécimo playoff con el Valencia Basket. Los mismos que temporadas lleva vistiendo la camiseta taronja. La leyenda, ocurra lo que ocurra con su futuro, prefiere centrarse sólo en los cuartos.

-Jugar una serie contra el Unicaja ya es un clásico de la ACB.

-Sí, sobretodo en los últimos años. Somos dos clubes con los mismos objetivos ambiciosos de poder jugar la Euroliga y es normal que nos encontremos en el camino.

-El doblete es muy fácil escribirlo en un titular como objetivo pero muy complicado conseguirlo.

-El éxito de este club se ha basado en no pensar más allá de lo que nos viene por delante que es una eliminatoria muy complicada con el Unicaja. En un playoff a tres partidos el primero es muy importante. Después del último partido contra ellos en la Fonteta donde ganamos de forma abultada han mejorado.

-Pero transmiten ambición. Tras llevarse la Eurocup llevan ganados ocho de los últimos nueve partidos. No es la imagen de un equipo que quiera irse de vacaciones.

-Eso es cierto. Si no fuéramos con esa ambición sería un error. En el Valencia Basket estamos para que el club pueda llegar lo más lejos posible. Tenemos mucha experiencia en estos tramos finales de la temporada y podemos soñar con lo máximo pero siempre con cautela.

-¿Ha tomado ya la decisión de no seguir en el Valencia Basket?

-Hay muchas cosas en el aire y ahora no es el momento con el reto del playoff. Aún no he decidido nada de mi futuro. Lo haré cuanto toque y hay muchas cosas que se tienen que hablar.

-El club también se remite a final de temporada pero el clima que se respira es el de separar el camino.

-Cuando un jugador acaba contrato siempre existe la posibilidad de no renovar. No sólo pasa conmigo, hay muchos jugadores que también les pasa. Yo lo he vivido otros años en Valencia. Lo que está claro, y todo el mundo sabe, es que he llegado a este playoff con otro papel en el equipo. A veces es ley de vida y te toca.

-¿La mente y las piernas le piden seguir jugando con la máxima exigencia en un equipo?

-No sé lo que voy a hacer, sinceramente, pero sí que mi cabeza está trabajando al cien por cien para jugar al máximo un año más.

-Es decir, no jugar sólo por alargar su carrera un año más.

-Repito, mi cabeza sí que quiere competir. Hay muchas decisiones que tomar, con mi familia.

-¿Es una decisión más compleja que otros años puesto que afecta a lo que va a ser la forma de despedirse del baloncesto profesional?

-Tengo la suerte de que la familia siempre me ha apoyado. Olatz (su pareja) y yo vivimos desde hace once años en Valencia pero es una situación complicada. Acabo contrato y hay muchas cosas que quiero solucionar ante de tomar una decisión.

-¿Qué cosas?

-A nivel físico ver cómo me encuentro. He estado muy bien tres o cuatro meses y ahora tengo algunas molestias. Siempre que ocurre, después de todo el desgaste que llevo, te preguntas qué pasa. Quiero intentar jugar otro año.

-¿El cambio en su forma de gestionar los contratos, prescindiendo de su agente, fue por todo lo que ocurrió el pasado verano?

-No, llevaba toda la vida con él (Miquel Solá) pero decidí negociar directamente con el club porque pensé que era la mejor opción para ambos. Llega un momento que tienes que dar un paso al frente y prefería que no hubiera intermediarios ni nadie que no fuera claro conmigo. Tengo la suficiente confianza con Paco Raga y con todo lo que le envuelve para hablar cara a cara.

-Es decir, que cuando acabe el playoff ocurrirá lo mismo.

-Sí, lo que ocurra con el Valencia Basket no lo va a negociar ningún agente. Me voy a sentar yo en la mesa con los responsables del club.

-¿Sus amigos y familia de Manresa le aprietan para volver?

-Me aprietan desde hace cinco años (sonríe). Soy amigo íntimo de Román Montañez (actual director deportivo del BAXI Manresa), hablamos pero el trabajo es una cosa y la amistad es otra. No hemos tenido ningún tipo de contacto deportivo. Ellos tienen que hacer su planificación. No hablamos de esa posibilidad pero soy de allí y cada verano que voy me dicen que vuelva. Al final, he jugado cinco años en Manresa y once en Valencia. Supongo que les hará ilusión que vuelva pero ahora mismo es hablar por hablar.

-¿En el último partido de esta temporada en la Fonteta le gustaría tener ya resuelto el futuro?

-No le doy tanta importancia a eso porque esto no es como el fútbol, donde sabes cuando acaba la temporada. En el playoff todos los partidos son importantes. Todo el mundo quiere competir y no creo que sea adecuado hacer nada. Esto acabará así hasta final de temporada y luego ya veremos.