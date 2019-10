Quino Colom: «Al principio me ha tocado estar descartado y es durillo» Colom bota ante Sipahi / ACBPHOTO/Miguel Ángel Polo El base reconoce que la clave reside en entender las rotaciones: «Si nos convencemos todos será la mejor forma de hacer buenas cosas» JUAN CARLOS VILLENA Valencia Martes, 8 octubre 2019, 01:07

La contundente victoria del Valencia Basket ante el Real Betis (95-72) dejó muchos titulares. Uno de ellos fue el gran partido de Quino Colom en su debut en la Fonteta. El base andorrano fue una de las grandes apuestas del verano, tras la marcha de Diot y el intento de fichaje de Sergio Rodríguez que se acabó marchando al Milán, pero la disputa del Mundial le dejó sin pretemporada y con su llegada a Valencia a pocos días de comenzar la Supercopa. Eso, es un equipo donde un grupo amplio lleva jugando juntos varios años, complica la entrada en la rotación. En los cinco primeros partidos oficiales el base sólo acumula 18 minutos. Entender la competencia será clave esta temporada en una plantilla de catorce tal y como reconoció el andorrano: «Al principio me ha tocado estar descartado y es durillo porque es algo a lo que no estás acostumbrado. En los últimos años he jugado siempre muchos minutos, aquí sabía que no iba a jugar esa cantidad de minutos pero estar fuera del equipo y no poder ayudar al final todos queremos estar y ayudar. Si nos convencemos todos de que así vamos a ir muy bien será la mejor forma de hacer buenas cosas esta temporada».

El base, que compartió minutos en pista con Vives, completó en los 13:22 que jugó ante los andaluces 11 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 16 de valoración. Incluyendo un triple que tuvo un destinatario en la grada del pabellón: «Vino a verme la familia y me pidieron si podía dedicarles un triple. No soy mucho de dedicar pero a la tercera lo metí e hice el gesto porque iba bien el partido». Con respeto a su debut en la Fonteta confesó que le «costó entrar» en la primera parte pero que el equipo «estuvo muy bien desde el principio» y que eso permitió tener un debut con victoria: «Controlamos en todo el momento el partido y estoy contento por debutar en la Fonteta porque ya tenía ganas. Lo llevaba esperando desde hace días. Estoy contento de sumarme al equipo, soy uno más».

Contar con veteranos como San Emeterio, que el domingo entró en el Top 10 de anotadores del Valencia Basket con 2.094 puntos superando a Sergio Coterón, es básico para que un recién llegado interiorice los sistemas: «Eso es algo que lo iré cogiendo poco a poco. Creo que soy un jugador que me adapto bastante rápido y fácil a todos los sistemas y tipos de juego y el de aquí creo que me viene muy bien. Todo el mundo necesita su tiempo, su proceso y hay jugadores que me están ayudando muchísimo y eso me lo hace más fácil. Lo más importante es que el equipo vaya ganando partidos». El siguiente reto para los taronja será ganar el primer partido en la Euroliga, donde el viernes visitarán El Pireo para enfrentarse al Olympiacos: «Es importante levantarse rápido porque los partidos vienen muy rápido y no puedes pensar mucho en las cosas. Siempre hay que ir mejorando y sabemos que ahora nos viene una semana muy dura. Tenemos que ir mejorando como equipo, ir sumando jugadores y químicas. Todos los partidos van a ser muy complicados, creo que podemos hacer cosas bonitas en la Euroliga pero tenemos que jugar al cien por cien». Será la primera prueba para el equipo de dos partidos en tres días fuera de casa «porque ahora nos vienen dos citas seguidas en Atenas y Barcelona y si queremos jugar al máximo nivel en Europa es lo que toca. Tenemos muchas ganas de dar un paso adelante en la Euroliga, hacerlo mejor que contra el CSKA y demostrar que podemos jugar contra los equipos de máximo nivel». El Olympiacos anunció el domingo la marcha de David Blatt, que confesó en agosto que padece esclerosis múltiple, y Colom quiso mandarle un mensaje: «Lo más importante en el deporte son las personas y le mando mucho ánimo a David Blatt y la familia para que vaya lo mejor posible».