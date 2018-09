Antoine Diot Mike Tobey El nuevo modelo médico Cambio de reglas «Quiero un Valencia Basket que defienda desde la agresividad y la intensidad» El técnico taronja da instrucciones a Will Thomas. / efe Jaume Ponsarnau Entrenador del Valencia Basket El técnico se muestra «sorprendido» por el nivel de su equipo en Málaga pero convencido del sistema de juego a implementar este curso JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Lunes, 1 octubre 2018, 00:18

Jaume Ponsarnau (Tàrrega, 1971), no tuvo en Málaga el debut soñado como primer entrenador del Valencia Basket. Más allá de la derrota por 86-73 lo más preocupante, con el asterisco puesto de ser sólo el primer partido del curso, fue la mala imagen de su equipo sobre el parquet del Martín Carpena.

-¿Le sorprendió la falta de intensidad defensiva de su equipo en el arranque de la Liga Endesa?

-Sí que me sorprendió pero después de ver el partido repetido vamos sacando los motivos por los que pudo suceder. La verdad es que no fuimos lo suficientemente intensos en contraste con el Unicaja, que lo fue mucho. La intensidad que pusimos no la gestionamos bien y, como también ocurrió en el amistoso ante el Joventut, los partidos han comenzado con mucho acierto del rival. Con porcentajes muy altos. Esto ha condicionado a la confianza en nuestra intensidad y a veces hemos dejado de hacer cosas que están dentro de nuestras normas colectivas.

-En Málaga se jugó al ritmo que marcaron Díaz y Fernández.

-Defender a jugadores pequeños con mucha habilidad, como pudo ser el caso de Jaime Fernández, fue una dificultad muy grande. El exceso de protegernos de sus uno contra uno hizo que no estuviéramos lo suficientemente agresivos en el pick and roll. Al pasar cómodo ahí genero ventajas que su equipo supo aprovechar muy bien.

-¿El sello de su Valencia Basket va a ser la defensa?

-Quiero que seamos un equipo que compita a un gran nivel para ganar partidos y para eso necesitamos la defensa, el ataque, el equilibrio y el control del ritmo. A partir de ahí quiero un Valencia Basket que defienda desde la agresividad y la intensidad. El equipo está cogiendo ese concepto, con las dudas lógicas del inicio, pero estamos construyendo una defensa que nos sirva para ser lo más competitivos posible. Eso no se construye de un día para otro.

-La pasada temporada el Valencia Basket fue el equipo que menos puntos recibió y el que menos faltas hizo. ¿Los dos modelos valen?

-Hay muchos tópicos contra los que luchar. La pasada temporada fuimos la defensa que menos puntos encajó de la Liga Endesa pero no sólo fue fruto de la defensa sino de nuestro ritmo. Teníamos un ritmo de juego positivo para encajar pocos puntos. Además de eso, teníamos puntos de solidez muy buenos de colapsar y de saturar al rival. Nuestra defensa era más táctica que agresiva y por eso no tenía tantos problemas de faltas. Este año queremos que nuestro valor sea buscar ese punto más de intensidad.

-¿La confección de la plantilla se realizó pensando en eso?

-El equipo no lo hemos construido al partir del tamaño sino de la polivalencia, eso nos va a permitir que nuestro valor defensivo sea más intenso. Como consecuencia haremos más faltas y quiero que los cinco jugadores que estén en pista su nivel de implicación llegue al punto de entender que si el equipo necesita que hagan faltas lo hagan, aunque signifique tener que ir al banquillo.

-¿Ha podido tener una pretemporada con buen nivel de trabajo?

-Entre los jugadores que se fueron con las selecciones, los que han tenido problemas puntuales de lesiones y los que no hemos acabado de recuperar de la temporada pasada no nos ha permitido trabajar al cien por cien como hubiésemos querido. A pesar de todas estas circunstancias el crecimiento del equipo ha sido bueno. Al final las pretemporadas son momento de mucha carga, donde hay mucho desgaste, pero donde se trabaja algo muy importante que es la mentalidad. Lo que más me está gustando del grupo es que están respondiendo muy bien a las situaciones que requieren sacrificio. Me da mucha confianza para que, cuando lleguen las adversidades, el equipo sabrá afrontarlas.

-¿En la previsión estaba que Diot comenzara la temporada sin jugar un minuto?

-No. En nuestros planes estaba que ya hubiese podido jugar a esta alturas y que tuviera los mismos niveles de trabajo que el resto del grupo, pero es cierto que los problemas que ha ido teniendo es algo que también cabía como opción. Lo estamos viviendo con naturalidad, entendiendo que es una adversidad más en su recuperación como jugador. No ha sido una sorpresa o un accidente, era algo que tenía muchas posibilidades de que ocurriera.

-¿Cómo llega Vives o octubre?

-Guillem es un jugador que de la lesión grave que tenía en el tobillo está muchísimo mejor. Ahí tiene una limitación que está superando y durante la pretemporada no ha tenido ningún problema con el tobillo. Es una buena señal. Sí que es cierto que arrastra unos problemas de rodilla a raíz de compensar los problemas de tobillo de la pasada temporada y es lo que le está dando algunos problemas. Es algo que no le ha permitido tener una continuidad en pretemporada pero ya está mejor y empieza a ser ese jugador que controla todo y que defensivamente está en todos los sitios.

-¿El crecimiento de Tobey invita a pensar que va a ser uno de los pivots dominadores de la ACB?

-De lo que estamos convencidos es que tiene un margen de mejora enorme. Cuando decidimos ficharle no era por lo que es sino por lo que va a acabar siendo. Lo que nos demuestra a corto plazo es que nos ayuda a competir, a encontrar recursos, a tener tamaño, dinamismo... pero lo mejor de Tobey está por llegar.

-¿Lo ve como un interior dominante de Euroliga a medio plazo?

-Ese creemos, tiene el tamaño, el nivel físico y la mentalidad para acabar siéndolo. Todo parte de una cosa que es difícil de encontrar muchas veces en los jugadores americanos y que es el valor de la humildad. Esto le sirve para ser mejor cada día.

-¿Cruza los dedos para que su lesión no llegue a ser grave?

-Estamos a la espera de que lleguen el resultado de las pruebas médicas. Fue un lance con mucha mala suerte para el jugador

-¿Qué rol desea que tenga Labeyrie en el equipo?

-Le ha pasado un poco como a Vives en la pretemporada. Lo único que le ha faltado es tener un poco de continuidad porque ha tenido pequeños problemas. Va a ser un jugador que cuando aparezca en la pista va a subir la energía del equipo, porque es un jugador que aporta mucha intensidad. Tiene mucho talento y va a tener siempre un rol con un espíritu libre. Va a tener margen porque desde ahí van a salir cosas que nos harán imprevisibles.

-¿Más allá del momento o el lugar comparte el contenido de la crítica de Vidorreta sobre el modelo médico del club del pasado año?

-Lo único que voy a decir es que me encanta el equipo que tengo, los entrenadores ayudantes que tengo y el resto del staff, incluidos los servicios médicos. Creo que vamos por el buen camino.

-En ese camino se ha realizado un cambio completo, con la entrada incluso de una nutricionista.

-Se han cambiado muchas cosas. Lo importante es aprovechar las cosas para ser mejores. La temporada pasada pasaron una serie de frustraciones generadas por las lesiones y había que dar un paso adelante. El club ha actuado con criterio y de forma proactiva. Ha puesto el máximo de recursos posibles para hacer las cosas de la mejor forma.

-¿Qué cambio de regla le gusta más como entrenador?

-Lo que más me gusta es la evolución de los criterios para que el baloncesto sea más atractivo y más deportivo, que logremos apartar las marrullerías y dejen de ayudar al que disimula. Una regla muy chula es permitir al jugador que ha agotado su posibilidad de botar utilizar el tablero para generar una ventaja. Es un recurso táctico que comporta unas consecuencias técnicas.