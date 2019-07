Quico Colom: «Pude fichar por el Valencia Basket con 18 años, estaba predestinado a ir» Quino Colom, durante uno de los entrenamientos con España. / FEB/ Alberto nevado El base internacional ha sido clave para que la selección esté en el Mundial: «En España hay mucho más talento del que los clubes se creen» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Lunes, 29 julio 2019, 01:26

Joaquim Colom Barrufet (Andorra, 1988) es un buen ejemplo de lo complicado que es ser profeta en tu tierra. Tras su salto en 2015 al baloncesto ruso, ningún club de primer nivel en España se había decidido a plasmarle en un contrato el nivel de su baloncesto actual. Lo podrá demostrar en la Fonteta.

-Lo suyo desde hace una década ha sido un 'suena para Valencia'.

-Es verdad que es uno de los clubes con los que más conversaciones había tenido. Pude fichar por el Valencia Basket con 18 años pero por unas cosas u otras nunca se acabó de concretar. Parecía que estaba predestinado a ir y jugar alguna vez en la Fonteta como local.

«¿De Colo y Sergio Rodríguez? Hay que valorar lo que tienes y no lo que has podido tener»

-No fue sólo esa vez, ha estado muchos años en la agenda del club.

-La verdad es que cada verano es un mundo. Es verdad que a lo largo de mi carrera he tenido en varias ocasiones conversaciones con el Valencia Basket pero no sabría decir el número de veces. Son cosas que pasan.

-¿Llegó a preguntarse por qué ningún grande de la ACB se había atrevido a apostar por usted cuando en los últimos años está realizando su mejor baloncesto?

-Bueno, son cosas que pasan. Es verdad que salí de la ACB en 2015 y hasta ahora no se había abierto la posibilidad. No eran españoles pero he estado en grandes clubes, Kazan es un club muy importante en Rusia y quedamos dos veces segundos sólo por detrás del CSKA y el proyecto en Turquía también era ambicioso. Me he sentido valorado en los dos países pero es verdad que aquí en España costaba dar el paso, sucede como con los jugadores de casa.

-¿El escaparate de la selección ha sido clave para usted?

-Creo que las ventanas FIBA me han venido bien para ganarme el reconocimiento en España porque los cuatro mejores años de baloncesto de mi carrera los he pasado fuera. La llamada de la selección para los partidos de clasificación para el Mundial me la tomé como una gran oportunidad. Al principio hubo mucha polémica pero algunos jugadores hemos salido beneficiados. He podido demostrar con España lo que llevaba tiempo haciendo fuera.

-Al inicio del camino se habló en algún ámbito de forma despectiva de una 'España B'. Han preferido hablar en la pista.

-La clase media de la ACB ha salido reforzada con lo que hemos demostrado con la selección. Al final creo que ha sido bueno para todos porque se ha demostrado que en España hay muchos jugadores buenos, que se han revalorizado y que hay mucho más talento del que los clubes españoles se creen.

-Ha sido clave para que España esté en el Mundial. Cuando se cruza con Scariolo supongo que le mira con aquello de me lo merezco.

-(Se ríe con fuerza). Está claro que me gustaría estar en la lista definitiva para el Mundial después de todo el largo camino que hemos tenido pero no sólo por eso sino porque es un sueño desde pequeño jugar un torneo así con una de las mejores selecciones del mundo. Tengo muchas ganas, espero entrar en la lista pero dependerá de pequeños detalles.

-De Colo y Sergio Rodríguez, este último con oferta formal encima de la mesa, han animado el inicio del verano taronja. ¿Qué le diría a las personas que tienen alguna duda con su llegada?

-Me parece algo normal. Me pongo en la piel de un aficionado que ve que esos jugadores suenan para tu equipo y es normal que te gustaría que fichasen. Siempre hay que quedarse con lo positivo y valorar lo que tienes y no lo que has podido tener. Lo que le puedo decir a los aficionados, a lo que estén contentos y a los que puedan dudar, es que voy a dar el cien por cien para hacerles disfrutar y ganar los máximos partidos.

-La clave de los últimos títulos en la Fonteta ha sido el bloque.

-Exacto. El Valencia Basket ha demostrado en los últimos años que es un equipo que sabe competir muy bien y que ha mantenido el bloque. Juegan un basket muy atractivo y colectivo, no necesitan que ningún jugador meta 20 o 30 puntos. Eso es muy bueno para un equipo.

-¿Le sorprende los fichajes de estrellas en los equipos de Euroliga?

-De la Euroliga siempre nos tenemos que esperar que tenga un gran nivel pero una de las diferencias es que muchos jugadores de nivel Top, como el caso de Mirotic, se han venido a la ACB. Eso va a hacer que sea competición más atractiva.

-Va a mantener su podcast BasketCast. En Valencia hay un precedente, en 2003, de Oberto, Kammerichs y Asier García haciendo un programa en LP Radio.

-Haremos lo máximo posible para seguir a estos tres figuras. Creo que con Javi Gancedo he pasado buenos ratos, hemos mostrado una cara distinta del baloncesto y es algo que sólo haría con él. Cuando termine creo que cerraré el chiringuito. Eso sí, nunca es algo que puedes saber porque hay gente a la que está gustando mucho lo que hacemos. Eso nos anima a seguir con el podcast.

-Vistos los calendarios, ¿alguien piensa en los jugadores?

-Los jugadores no somos los que tomamos las decisiones. Aquí en Europa no es la NBA. Aquí todos los partidos tienen más importancia. Es un calendario muy exigente y los clubes como Valencia van a plantillas largas. Es una gran decisión.