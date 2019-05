«Queremos dar un salto como equipo y ser más competitivos contra Salamanca y Girona» Esteban Albert, coordinador del Valencia Basket femenino | El cerebro del proyecto taronja confirma que Rubén Burgos liderará el conjunto que debutará en Europa JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Lunes, 6 mayo 2019, 00:38

Esteban Albert Guerola (Ontinyent, 1964) fue el primero en diseñar en su cabeza, nada más aterrizar en L'Alqueria del Basket, los pasos que tenía que ir dando el proyecto femenino del Valencia Basket. Hasta la fecha todo se está cumpliendo con una proyección milimétrica. El coordinador de una sección totalmente integrada en el club ya está dibujando la plantilla de la segunda campaña en la Liga Dia.

-¿Cómo valora la temporada del estreno en la máxima categoría?

-Para lo que habíamos previsto esta temporada sí que hemos superado las expectativas. Cada campaña te marcas un objetivo para cumplir y si lo superas sueñas con algo mejor. Es lo que ocurrió jugando la semifinal de la Liga Dia. Queríamos asentar al equipo en la categoría, mirar hacia arriba y no hacia abajo y todo eso lo conseguimos.

-Van a jugar la Eurocup. ¿El proyecto se ha saltado un año?

-Siempre nos hemos planteado que cada año sea mejor que el anterior. Es verdad que el salto ha sido más grande si tenemos en cuenta que vamos a jugar la Eurocup. Nos seguimos viendo como un equipo que va creciendo porque eso es lo que seguirá enganchando a la afición. El ADN del Valencia Basket como club es querer siempre un poco más.

-En España eso significa mirar a los ojos al Salamanca y al Girona.

-Queremos dar un salto como equipo y ser más competitivos contra el Salamanca y el Girona, que son los dos clubes que están arriba en España. Queremos aprender y mejorar. Tienen más poso, no es sólo cuestión de presupuesto, y ese tiene que ser nuestro crecimiento.

-Al último partido de la Fonteta asistieron más de 5.000 personas, más del doble que en la última final de Liga del Ros Casares en 2012.

-Para el club esta temporada ha sido un éxito y ver las gradas llenas va de la mano a lo conseguido deportivamente. Estamos muy orgullosos y de ese último partido contra el Perfumerías Avenida lo que más me gustó no es ver el pabellón con tanta gente sino que cuando acabó el partido el público demostró su fidelidad aunque te acababan de eliminar. Lo mejor ha sido ver a la gente enganchadísima al equipo.

-¿La clave ha sido la igualdad del club con sus dos equipos?

-La comunión entre el equipo, el club y el público ha sido total. El Valencia Basket se ha volcado con su equipo femenino al igual que lo hace con el masculino y ese mensaje ha calado. Nos ha ayudado mucho para enganchar a la gente y la afición ha respondido a la llamada. Es lo que ha conseguido que sea una temporada inolvidable que esperemos sea la primera de muchas.

-¿Gestionar esa euforia va a ser una de las claves a partir de ahora? Más que nada porque si siguen ese crecimiento exponencial con la Eurocup llenan la Fonteta.

-Buscamos asentar pasos, en lo deportivo y en lo social. Lo que hemos conseguido es tener una media de asistencia entre 3.000 y 4.000 espectadores que es una barbaridad para un recién ascendido a la Liga Dia. No nos tenemos que volver locos sino seguir teniendo los pies en el suelo. El objetivo tiene que ser consolidar esa masa social intentando crecer un poco más, como buscará el equipo en la pista. Trabajamos mucho, desde la jugadora más importante hasta el último empleado, y eso es lo que hace que la afición esté tan identificada con un equipo que lo da todo. La autoexigencia y el compromiso no se negocia.

-¿Sólo falta la firma para confirmar que Rubén Burgos va a seguir al frente del Valencia Basket?

-Rubén Burgos es un entrenador del club y sigue en el club. A nivel de la dirección deportiva estoy muy contento con su trabajo, pienso que ha sido espectacular. El club está muy contento con él, es un técnico formado en la casa y que continúe es darle valor a ese trabajo. No ha habido nada que pensar, va a seguir. Queremos que lidere el proyecto de la segunda temporada en la Liga Dia y el primero en la Eurocup. En el año de su debut en la Liga ha estado al nivel de los mejores, con una implicación en el trabajo y de horas invertidas en el equipo muy importante. Ha sido otra de las claves de la temporada.

-María Pina y Anna Gómez tienen contrato hasta 2020. ¿Hubieran sido ampliaciones automáticas de haber necesitado esa firma?

-Son las dos jugadoras cuya actuación ha sido más visible pero lo más importante es que han encarnado el espíritu que queremos; jugadoras implicadas con el equipo, con la afición, que no han escatimado esfuerzos y que han tenido que jugar más de lo que teníamos planificado con ellas por necesidades del guión. Su rendimiento ha sido espectacular y acertamos cuando las fichamos por dos temporadas, algo que no es habitual en el baloncesto femenino. Siguen porque son fundamentales.

-¿Las primeras renovaciones van a ser las de Abalde y Tirera?

-Queremos mantener la estructura que funciona. Estas dos jugadoras han rendido a un nivel altísimo durante toda la temporada y se han integrado completamente, como en caso de Pina y Gómez. Estamos muy contentos con su rendimiento y su implicación. Se sienten muy cómodas en la casa. Tamara Abalde estuvo parada algunas semanas por una lesión y trabajó mucho para volver a su nivel y disputó el playoff a un nivel brutal. Tirera es casi de la casa y ha tenido mejor rendimiento en la Liga Dia que en la Liga Femenina 2. Estas cuatro jugadoras han sido el núcleo del equipo. Queremos que sigan.

-A Marina Lizarazu se le ha aplicado el mismo respeto que a otros lesionados de larga duración como Van Rossom o Diot. ¿Va a formar parte de las doce fichas de la próxima temporada?

-Lo primero que queremos es que vuelva a su cien por cien y acabe su proceso de recuperación física de la lesión. A partir de ahí, apostó por nosotros, nosotros por ella y va a seguir. Hay entendimiento total por las dos partes. Lo único que hay que evaluar son los plazos porque con la Eurocup empezaremos la temporada de forma muy exigente.

-Lo que parece claro es que necesitan una base extra teniendo en cuenta ese escenario.

-Sí, Anna Gómez necesita ayuda porque ha rendido a un nivel brutal y aunque se cuida mucho es evidente que para poder rendir incluso a más nivel necesita más descanso. Necesitamos a una jugadora que le ayude. Estamos estudiando si es una que tiene que venir o ya está en el equipo.

-¿Las siete plaza restantes están abiertas?

-Los equipos son puzzles y en ese concepto mover una pieza hace que encaje o no la siguiente. No queremos demorar mucho los cierres pero estamos trabajando en ese tablero para decidir las jugadoras que se van a quedar de ese bloque, porque las que tienes en casa siempre son una buena opción, y el número de fichajes. La idea es retocar la plantilla no hacer una revolución porque el rendimiento medio del equipo ha sido muy bueno.

-¿Las otras tres valencianas, Díaz, Cotano y Garí, tiene opciones de quedarse?

-Sí, están dentro de ese estudio. Vamos a ver lo que podemos hacer. Esther Díaz, junto a Bettencourt, tapó la lesión de Lizarazu a buen nivel. Con Irene Garí muchas veces perdemos de vista que es una jugadora joven, que tiene progresión y que fue una de las primera incorporaciones del proyecto profesional. Ha ido rascando minutos y ha hecho partidos muy interesantes. Es válida para el proyecto, para la Liga Dia y para ir creciendo al mismo nivel que el club. Cotano nos ha dado un rendimiento muy bueno.

-¿Los perfiles de Raman y Coulibaly encajan?

-Son dos jugadoras muy interesantes. Coulibaly destaca por el tamaño y la progresión que puede tener. Es una jugadora que hay ido creciendo con la competición y al estar en uno de los equipos de la parte baja ha servido para que tuviera mucha presencia. El curso pasado ya nos planteamos su fichaje, como ocurrió con Raman que es una jugadora con un nivel muy alto porque forma parte de la estructura de Bélgica que es medalla de bronce en el último Mundial. La teníamos en Valencia pero no existía un encaje para ella en la plantilla y ahora la volvemos a tener en cuenta.

-¿Sandra Ygueravide y Vega Gimeno pueden ser las dos guindas valencianas?

-El único problema con las jugadoras valencianas de nivel Top es que se encuadran casi todas en dos posiciones, bases y ala-pivots. Ygueravide y Gimeno son dos jugadores que me gustan mucho. En el caso de la primera, como con Patri Benet o Ana Suárez, son bases. Por dentro están Gimeno, Itzi Germán o Laura Aliaga. Teniendo a Anna Gómez y María Pina son roles duplicados pero dejando claro que estamos muy pendientes de ellas porque queremos contar en el proyecto con jugadoras valencianas de calidad.