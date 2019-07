«La prioridad es ver qué quiere el CSKA, es una sensación rara» Sergio Rodríguez Jugador del CSKA MANUEL MORERA VALENCIA. Miércoles, 3 julio 2019, 00:37

El todavía jugador del CSKA de Moscú, Sergio Rodríguez, admitió ayer durante una entrevista en Radio Club Tenerife no sentirse cómodo con su situación contractual, donde le resta un año en el conjunto ruso y clubes como el Valencia Basket están esperando su decisión: «Esta situación no me gusta porque cuando tienes la opción en el contrato de poder cortarlo o del club poder hacerlo tienes mucha incertidumbre durante el año». El 'Chacho' admitió que se trata de un paso más en su carrera y que, junto al equipo, verá «cuáles son las mejores opciones para los dos».

El tinerfeño reconoció «haber tenido la posibilidad de elegir a dónde quería ir, cuándo quería ir y cómo quería ir». Rodríguez trasladó la presión sobre su decisión al club ruso y no descartó permanecer en él: «La prioridad es ver qué quiere el CSKA. Es una sensación rara. A partir de ahí tendré que decidir. También hay una parte importante que es la familia y saber dónde vamos a estar mejor». La anécdota, y un guiño a la Fonteta, se produjo cuando el entrevistador se confundió al afirmar que, a diferencia de en Madrid, «en Valencia no se vive bien». El 'Chacho', que ya ha recibido la llamada taronja, entre risas le corrigió el fallo y concluyó que en Valencia «se vive bien».