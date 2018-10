Una primera final en cuadro Labeyrie reacciona con un gesto de rabia tras una acción frente al ASVEL. / miguel ángel polo El Valencia Basket está obligado a reaccionar en la ACB pese a tener cinco lesionados JUAN CARLOS VILLENA Domingo, 7 octubre 2018, 00:04

valencia. El guionista del inicio de temporada del Valencia Basket está empeñado en amargarle el debut a Jaume Ponsarnau en el arranque de su proyecto al frente del banquillo taronja. Comenzó con el calendario, poniendo encima de la mesa un octubre de máxima exigencia, y el segundo capítulo ha sido desenterrar los fantasmas de la plaga de lesiones. Es cierto que la situación, por la herencia recibida, no es comparable aún con lo ocurrido la pasada campaña pero el dato objetivo es que en los próximos partidos los valencianos tendrán cinco bajas. Un número que retumba en la enfermería de la Fonteta desde hace meses. La plantilla de catorce confeccionada esta temporada lleva a nueve la rotación pero también es cierto que ahora no existen los comodines de los cedidos Hlinason y Puerto.

La lesión de Labeyrie, que no pudo disputar la segunda parte ante el Real Madrid y que las pruebas médicas determinaron ayer que sufre una distensión en el aductor izquierdo, deja sin margen de maniobra al cuerpo técnico, que tuvo que completar la convocatoria con Ion Galarza y Alejandro Rivas, un ala-pívot de 2.02 procedente del Llíria que juega con el filial. Con gran proyección y movimientos en la pintura, por cierto. El gran problema de las cinco bajas es que llegan en una semana donde el Valencia Basket está obligado a reaccionar en la ACB. Tras comenzar la Liga con un 0-2, algo que no ocurría desde 2006, dentro del club no se quiere ni pensar en un escenario donde no se comience a sumar en Murcia o el próximo domingo en Santiago. Para complicar aún más el asunto, en medio le espera al equipo el viaje a Ankara para jugar frente al Turk Telekom en la Eurocup.

El UCAM Murcia aplazó su partido de la segunda jornada liguera al disputar la vuelta de la ronda clasificatoria de la Champions. El conjunto murciano, que ganó de nueve en la ida en Charleroi, sufrió frente a los belgas para acabar clasificándose pese a perder en el Palacio por 78-82. En su debut en la ACB rozaron el triunfo frente al MoraBanc en Andorra, donde perdieron 78-76. El precedente en el amistoso de Alcoi, un rotundo 85-58 para los de Ponsarnau, ha perdido fiabilidad porque la realidad física de los dos equipos es, a día de hoy, muy diferente a la de aquel encuentro. El remozado UCAM, con la llegada al banquillo de Javi Juárez, tiene en Marcos Delía a su referencia en el inicio de la temporada tras las marchas sensibles de Lima y Benite. El argentino, junto a Soko, Booker y Doyle, es una de las amenazas de un conjunto murciano que sigue teniendo como sello la dureza en el juego. El Valencia Basket tratará de alargar su buena racha en Murcia, donde ha ganado ocho de los últimos diez partidos. Los dos más cercanos, eso sí, con sufrimiento extremo, 75-78 y 91-93.