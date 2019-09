Preocupación por la lesión en el brazo de N'Dour Labeyrie defiende a Mirotic. / efe El senegalés es seria duda para el inicio de la Liga Endesa el jueves ante el Andorra por el hematoma que sufre en el bíceps derecho J. C. VILLENA MADRID. Domingo, 22 septiembre 2019, 01:11

Maurice N'Dour no ha abandonado el rostro serio desde que llegó el viernes a Madrid con el resto de sus compañeros para acompañarles en la disputa de la Supercopa, puesto que era junto a Colom uno de los descartes para el torneo. Con una diferencia muy clara, lo suyo ha sido por lesión. Su dolencia, complicada de tratar porque es un hematoma en el bíceps derecho con lo que hasta que no baje la concentración de sangre en el músculo el jugador no estará disponible ni para entrenar. En el seno del Valencia Basket hay una preocupación seria con la lesión, puesto que no tiene plazos estimados de recuperación con lo que a día de hoy es seria duda para el arranque de la Liga Endesa, que comienza con una doble jornada, que para los valencianos se disputará el jueves 26 frente al Andorra en la Fonteta y el domingo 29 en Miribilla frente al Bilbao Basket. En esa jornada se producirá el reencuentro del Valencia Basket con Rafa Martínez aunque en la Supercopa ya ha habido un ensayo general con el catalán. El que fuera capitán taronja ha sido el representante del conjunto vasco en la presentación de la Liga Endesa con lo que coincidió con la expedición en el Novotel de Madrid, el cuartel general de la ACB para el torneo, y tuvo tiempo de saludar a los que fueran sus compañeros. Ayer presenció la semifinal otro exjugador del entonces Pamesa como Iñaki Zubizarreta.