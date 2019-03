Ponsarnau: «El Valencia Basket debe luchar por todo título que juegue, no sólo por la Eurocup» El técnico taronja se muestra ambicioso a menos de dos semanas del duelo decisivo frente al Alba Berlín: «Es el reto más importante» JUAN CARLOS VILLENA Viernes, 29 marzo 2019, 00:57

Jaume Ponsarnau (Tàrrega, 1971) afrontará en dos semanas el reto más importante en su carrera como entrenador, luchar por conquistar la Eurocup con el Valencia Basket y devolver a la entidad a la Euroliga. El técnico reconoció ayer en Intereconomía Valencia que la final continental es el premio al trabajo de la temporada y que es consciente de la exigencia que a día de hoy genera trabajar en el proyecto de la Fonteta: «El Valencia Basket tiene que luchar por todo título que juegue porque es un equipo grande, no sólo por la Eurocup. Pasó en la Copa donde queríamos ganar al Barça e hicimos todo lo posible y luego ocurrirá en el playoff de la ACB. Así lo he entendido desde que estoy aquí, desde los valores que representa la Cultura del Esfuerzo».

La final de la Eurocup arrancará en la Fonteta el martes 9 de abril y los dos importantes partidos de la ACB previos, en Las Palmas y Andorra, deben servir para afinar el punto de forma: «Estamos preparando ya la final contra el Alba porque son los partidos más importantes de la temporada, para ver cosas que podemos ir trabajando en los choques de Gran Canaria y Andorra. Queremos encontrar caminos que nos sirvan para estar lo más preparados posibles para la final».

Aunque los taronja son conscientes de que les va a caer la etiqueta de favoritos en la final, el catalán ponderó los peligros del conjunto alemán «porque es un equipo que se encuentra muy cómodo corriendo, no sé si hay otro en Europa que corra tan bien el contraataque, y de los pocos donde el factor pista no es tan decisivo. Es un buen equipo que puede jugar muy bien fuera y a la vez se puede sentir incómodo en casa, como ocurrió los dos primeros partidos contra el Unicaja. No necesitan conectar con su público sino con su velocidad». Sin duda, uno de los focos de la serie estará en los banquillos. «He jugado muchas veces contra Aíto pero ahora es el reto más importante. El Alba tiene su marca. Defensivamente tienes que estar bien en toda la pista y muy concentrado. Es un equipo muy activo», sentenció antes de ponderar el camino recorrido. El pasado 17 de noviembre todo pudo cambiar en La Laguna. La humillante derrota ante el Iberostar de Vidorreta (100-66) tensó la cuerda, tal y como recordó Ponsarnau: «Después del partido de Tenerife llegué a pensar que me podían despedir, después de ese partido horrendo me dedico a una profesión que puede llevar a eso. Es algo que me pasó por la cabeza pero al subirme al avión de regreso ya estaba pensando en cómo podía ayudar al equipo a mejorar y a conseguir el camino competitivo». ¿Está agradecido por la confianza del club tras ese momento? «No sólo por ese día, siempre agradeceré a la gente que ha confiado en mí para estar al frente del Valencia Basket, desde el primer día. Incluso lo agradeceré el día que crean que no puedo seguir siendo el entrenador. Estoy viviendo una gran oportunidad y tengo el máximo compromiso». Cuatro días después de la debacle, la plantilla salvó al técnico en la heroica victoria de Belgrado ante el Partizan. Después de ese triunfo de Belgrado me sentí muy contento, por la atmósfera del Pionir y por el momento. No ganamos por jugar un buen baloncesto sino por raza. Le estaré toda la vida agradecido a este grupo que fue capaz de demostrar el compromiso, no sólo con el entrenador sino con el trabajo. Lo que nos ha salvado es el trabajo», reconoció.

El catalán no rehuyó los dos temas más espinosos, como son los actuales roles de Rafa Martínez y Sergi García. Con respecto al capitán, después de recordar que creció con él desde que subió al primer equipo del Manresa, fue claro: «La persona que más quiere en el mundo que le vayan las cosas de la mejor manera soy yo. Me ha tocado vivir a un Rafa Martínez que no había tenido antes la experiencia de entrar tras una lesión con la temporada muy avanzada. En un equipo donde tuviera un margen de confianza amplio podría demostrar lo buen jugador que es pero este margen yo ahora no se lo puedo dar porque necesito que lo comparta con trece compañeros más. Lo que tengo claro es que es muy tozudo y competitivo. Otras temporadas había equipos donde parecía que iba a tener un papel residual y acabó de titular. Ahí está su reto y de lo que estoy convencido es que va a ayudar al equipo en lo que sea, desde la pista o desde fuera».

Con respecto al balear reconoció que las lesiones truncaron la opción de la cesión: «En este momento de su carrera lo que más le interesa es aprender. Ha tenido la buena suerte de estar muy joven en un muy buen equipo con gran exigencia y la mala de tener poco espacio. Los dos creíamos que lo mejor era una cesión pero alguna lesión cerró esa opción y ha tenido que cumplir como un profesional con el club que le paga. Me gusta que los jugadores se enfaden cuando no tienen minutos, es una buena señal. Sólo faltaría en este caso que Sergi García no se enfadara por no jugar, mal futuro le esperaría si no lo hiciera».