Ponsarnau: «He sufrido mucho al decidir su descarte» Martes, 16 abril 2019, 01:18

Jaume Ponsarnau habló sobre uno de los detalles de la jornada, que Rafa Martínez fuese uno de los descartes en el partido de ayer. «Mis compañeros en el cuerpo técnico saben lo que he sufrido para tomar esa decisión», comentó el entrenador del Valencia Basket: «En Manresa viví dos momentos que han sido importantes en mi carrera como fue un ascenso y la permanencia en la ACB. En ambos, Rafa Martínez fue mi capitán antes de marcharse a Valencia para hacer una carrera llena de éxitos». Ponsarnau insistió que prescindir del catalán no fue para nada una decisión sencilla, aunque zanjó el tema: «Yo soy un profesional y debo tomar este tipo de decisiones aunque me duelan». Ambos se fundieron en un abrazo a la conclusión del partido.