Ponsarnau pierde a Vives para la final contra el Alba El catalán se lesionó en el último cuarto en Andorra y sufre un desgarro en el aductor | La baja para el pulso por la Eurocup es muy importante puesto que los dos bases de Aíto, Siva y Hermansson, tienen el timón del juego alemán VALENCIA. Domingo, 7 abril 2019, 00:20

El Valencia Basket comenzará a preparar hoy la final de la Eurocup, que arrancará el martes en la Fonteta ante el Alba Berlín, con el mazazo inesperado que llegó ayer por la tarde en forma de lesión. Guillem Vives amaneció en Tàrrega, donde durmió con el resto de sus compañeros tras disputar el viernes por la noche el partido ante el MoraBanc en Andorra, con un fuerte dolor en su pierna derecha. Tras el trayecto en autobús hasta Valencia, el base fue a hacerse las respectivas pruebas médicas que confirmaron el peor de los diagnósticos. El catalán sufre un «desgarro en la unión miofascial de los músculos sartorio y aductor largo de su pierna derecha» y será baja en las Eurocup Finals, donde además del cuarto título europeo los valencianos se están jugando una plaza en la Euroliga.

Vives, según pudo confirmar ayer esta redacción, notó molestias al inicio del último cuarto frente al MoraBanc al estirar la pierna para luchar con Rafa Luz por un balón dividido en el centro de la pista pero no pidió el cambio puesto que la acción no le impidió seguir jugando. Es más, su participación en esos minutos fue clave para la remontada taronja formando dupla con Diot, con ocho puntos incluyendo dos triples, y capturando el último rebote que certificó el triunfo. Una victoria demasiado cara puesto que una vez que el músculo se enfrió reveló que ese tirón inicial derivó en una lesión que le impedirá disputar la final de la Eurocup. En la preparación del partido, donde el base de Badalona no tenía ninguna molestia, la rotación de descanso estaba estipulada para Van Rossom, el más castigado con minutos y que en Andorra tan sólo disputó 12:39, mientras que Diot, con 12:43, se convirtió en el complemento de Vives (20:34 en pista). Los otros jugadores que bajaron su minutaje para optimizar esfuerzos de cara a la serie ante el Alba fueron San Emeterio y Will Thomas.

Con la lesión de Vives, que no podrá quitarse la espina de la final de la Eurocup perdida ante el Unicaja en 2017, Ponsarnau pierde una pieza defensiva fundamental. El catalán estaba atravesando su mejor momento de la temporada, con un trabajo atrás que quedó simbolizado por el brillante playoff semifinal ante el Unics Kazan donde desquició a una de las estrellas del conjunto ruso, Pierria Henry, que acumuló en los dos partidos un ridículo 3 de 23 en tiros de campo. Buena parte de la culpa residió en las piernas de Vives, que frenó al americano.

El Alba Berlín tiene previsto aterrizar hoy en Manises a las 12:25 horas. La baja del internacional español, sin duda, ya estará en la mente de Aíto García Reneses. El nivel defensivo contra los bases del conjunto alemán será una de las claves de la final. Entre Siva y el islandés Hermannson, sobrino del extaronja Jon Stefansson y que confesó que sueña con jugar en el Valencia Basket para seguir los pasos de su tío, promediaron 30 puntos y 10 asistencias en la semifinal de la Eurocup frente al MoraBanc Andorra. De las manos de ambos, con Sikma como pivote interior, fluye el atractivo juego ofensivo de los alemanes que les ha llevado a disputar su segunda final europea. Sin Vives será Diot el que tenga que dar el relevo a Van Rossom y se abre para el cuerpo técnico la duda del descarte entre Sergi García y Rafa Martínez, puesto que el martes sólo caben doce.