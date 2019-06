Ponsarnau: «Voy a aceptar la renovación del Valencia Basket»

El despertar del Valencia Basket en el NH Eurobuilding, su cuartel general en Madrid, fue duro pero la plantilla pudo resetear con una mañana libre que los jugadores aprovecharon para estar cerca de los suyos y cargar las pilas de cara al segundo partido de la serie. El técnico, Jaume Ponsarnau, dio la cara en una entrevista con LAS PROVINCIAS. «Estábamos cansados y sin la necesaria chispa para competir a nuestro mejor nivel», reconoció Ponsarnau con respecto al desgaste de los jugadores por el cuarto partido en seis días «pero en el tercer cuarto nos vinimos abajo y ese fue un gran error. Eso sí que tenemos que reprocharlo porque no pusimos dureza para parar ese momento. Eso sí que hay que mejorarlo para el segundo partido». El técnico catalán, de largo, ha sido el que más ha alzado la voz en defensa de sus jugadores con respecto a un calendario que está siendo un enemigo para el espectáculo. Ayer se reafirmó en su idea: «Cuando estamos cansados no podemos desarrollar nuestro mejor juego. No tuvimos tiempo de recuperar desde los cuartos de final y encima jugamos contra un rival, el Real Madrid, donde todas la situaciones dudosas no son duda. Siempre caen del mismo lado. Todo eso nos generó frustración y no supimos gestionarla. Se vivió de forma clara en el tercer cuarto. Ahora queremos tomar aire. Tenemos muy buenos jugadores pero no superhombres, para afrontar un partido contra el Real Madrid de semifinales sin descansar ni entrenar no podía ser. Esto es un como un partido de tenis en el que hemos perdido el primer set 6-1. El segundo comienza 0-0».

La firma, tras el playoff

El debate que sí quiso cerrar el técnico es el de su renovación. La entidad de Juan Roig, tal y como informó ayer este periódico, tomó la decisión la noche del pase a semifinales en la Fonteta de trasladar ya de manera formal la propuesta de renovación a Ponsarnau. El técnico cerró ayer cualquier duda: «Voy a aceptar la renovación del Valencia Basket porque es algo de mutuo acuerdo. Todo culminará y se firmará cuando acabe la temporada, pero mi decisión es la de continuar. El Valencia Basket es un club muy serio y estoy orgulloso y feliz de continuar con el proyecto. Estamos centrados en el playoff, pero cuando acabe firmaremos el nuevo contrato».

Con respecto al segundo episodio de las semifinales contra el Real Madrid, el entrenador de Tàrrega avanzo las líneas maestras: «Tenemos que recuperar lo máximo de fuerzas y convencer a nuestras cabezas para que podemos jugar con más energía. Creemos firmemente que vamos a estar mejor. Tenemos que mejorar nuestra energía defensiva y de ahí seguro que encontraremos un mejor ataque».