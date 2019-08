Poder australiano para la Euroliga Brock Motum posa con su nueva camiseta. / Miguel ángel polo El ala-pívot, que destaca por su polivalencia y su tiro, llega al Valencia Basket tras una exitosa trayectoria en Turquía y en el continente «Lo importante es que el equipo triunfe», afirma Brock Motum en su presentación MANUEL MORERA VALENCIA. Viernes, 30 agosto 2019, 00:39

El Valencia Basket no para de presentar a las caras nuevas para la próxima campaña donde, en palabras del presidente, Vicente Solá, «esperamos superar los setenta partidos». Ayer fue el turno del ala-pívot Brock Motum (2,08m). «Lo importante es que el equipo triunfe, vengo de jugar cuatro años en Euroliga y llego con el objetivo de aportar todo lo que el entrenador me pida, ya sea en ataque o en defensa», afirmó el jugador de 28 años que promedió 17,4 puntos con el Anadolu Efes, equipo que se alzó con el título de liga turca y el subcampeonato de la máxima competición continental.

El ala-pívot australiano señaló los motivos que lo llevaron a decantarse por el Valencia Basket: «Acepté el acuerdo porque sé que llego a una gran ciudad que está muy ligada al baloncesto. Fue una decisión muy fácil por la localización y la importancia de la ACB. Quería probarme en una competición como la Liga Endesa». Motum lleva unos días entrenándose con el resto del equipo y ya conoce cuál es el ambiente del vestuario: «Me he sentido muy bien desde que he llegado. Sé que este club tiene un pasado exitoso en Eurocup, con una gran historia y es de los equipos más importantes».

Brock Motum destacó en la campaña anterior por su buen tiro exterior y promedió un 44% de acierto en triples en la Euroliga. Pese a sus buenos números, el ala-pívot no convenció al seleccionador de Australia y no pasó el corte para el próximo Mundial: «Fue sorprendente no estar en la lista definitiva, pero tenemos un buen equipo y les deseo lo mejor. No estamos entre los máximos favoritos, pero sí entre esas selecciones que pueden dar la sorpresa». El jugador, de 28 años, indicó entre bromas cuáles eran sus favoritos para triunfar en el Mundial: «Los que tienen más opciones de ganar son Serbia, Estados Unidos y España, tengo que decir esto aquí».

Motum, que lucirá el 12 en su camiseta, disputará con el Valencia Basket su quinta temporada consecutiva en Euroliga, después de su experiencia en el Zalgiris y los dos últimos años en Turquía. «Espero que ya te sientas como en tu casa. Te puedo garantizar que la familia taronja te apoyará en todo momento como respuesta a tu entrega», afirmó el presidente de la entidad durante su presentación.