«Podemos hacer algo grande juntas», asegura Reisingerova

Julia Reisingerova ya es jugadora del Valencia Basket. La checa de 21 años pasó ayer el trámite del reconocimiento médico para convertirse de pleno derecho en miembro de la plantilla taronja que esta temporada debutará en la Eurocup. Con el Spar Citylift Girona se proclamó campeona de la Liga Femenina la pasada campaña, en la que también fue MVP de la final con 9.1 puntos y 9.6 de valoración de media. Además, fue drafteada por la WNBA en el puesto 35 por Los Ángeles Sparks.

La pívot afirmó sentirse emocionada por haber recalado en el Valencia Basket. «Creo que podemos hacer algo grande juntas», señaló: «He estado esperando a que llegue todo el verano. Tengo muchas ganas de empezar, disfrutar de algo nuevo, tener una nueva aventura».

«Tengo ganas porque no he podido entrenar mucho a causa de mi rodilla, estoy ahora en la última fase de mi recuperación y quiero poder ya empezar a hacer entrenamientos más duros. Necesito volver más fuerte. Me apetece ponerme con ello y conocer a mis compañeras de equipo», precisó Reisingerova.