Pedro Martínez: «El Valencia Basket es un club de Euroliga por afición, potencial y directiva» Gesto de Pedro Martínez durante un partido. / efe El técnico del Gran Canaria que consiguió el título de la ACB en 2017 se pondrá la bufanda taronja ante el Alba: «Deseo de todo corazón que gane la Eurocup» JUAN CARLOS VILLENA LAS PALMAS. Lunes, 1 abril 2019, 00:39

Si algo ha demostrado Pedro Martínez (Barcelona, 1961) desde que salió del banquillo del Valencia Basket tras ganar la Liga Endesa en 2017 es que las heridas deportivas siempre se cierran. Por muy profundas que sean. Sus regresos al Baskonia y al Gran Canaria así lo atestiguan. Tras ganar de forma contundente el sábado al que fuera su equipo (111-92) no paró de animar a jugadores y cuerpo técnico para que ganen la final de la Eurocup. Incluso durante la conversación con LAS PROVINCIAS, donde con frases como «suerte, quedar campeones» fue saludando cada vez que se cruzaba en la zona de vestuarios del Gran Canaria Arena con Van Rossom o Dubljevic.

-Vaya exhibición de baloncesto que dieron en un momento tan complicado para ustedes.

-Meter tanto te hace coger mucha confianza y como le dije a Jaume (Ponsarnau) después del partido nosotros nos jugábamos más que ellos porque estamos en una situación de peligro, de ver el descenso cerca, y cuando te ves así te tienes que hacer fuerte.

-Si la temporada hubiera sido normal, el siguiente saludo con Ponsarnau estaba fechado en la Fonteta en la visita del Baskonia.

-La vida da muchas vueltas y todo el mundo sabe lo que quiero a Jaume y a todo el cuerpo técnico, con Juan Maroto y Borja Comenge, que no estuvo en aquel staff de 2017 pero fue ayudante mío en Girona y también es una persona muy cercana y que le deseo lo mejor. Deseo de todo corazón que el Valencia Basket gane la Eurocup, quedan muchos jugadores de mi época y espero que queden campeones. Creo que hasta les puede venir bien la derrota para darse cuenta de lo complicado que va a ser porque hemos jugado un poco parecido a como lo hace el Alba.

-¿Cómo ve la final?

-Va a ser muy difícil. Todo el mundo se tiene que preparar para un playoff final durísimo porque el Alba Berlín es un equipo fantástico, les he seguido mucho este año, creo que la cosa está igualada pero tengo el deseo y la corazonada que con un poco de suerte el Valencia Basket quede campeón.

-¿El Valencia Basket es favorito por tener el factor Fonteta?

-Que se mentalice todo el mundo de que no va a ser fácil, va a ser muy complicado. No doy para nada al Valencia Basket como favorito aunque tengan el factor pista, es más, digo que el favorito es el Alba. El Valencia tiene que saber que va a sufrir mucho y que no lo va a tener nada fácil.

-¿Lo dice por la variable Aíto en la ecuación?

-Lo digo porque tienen un grandísimo equipo. Tienen a Luke Sikma, que sólo por eso ya es máximo respeto, pero luego tienen jugadores muy buenos, que meten mucho de tres y va a ser una final tremendamente abierta. Tiene que estar todo el mundo mentalizado para saber que van a haber momentos muy difíciles. Ojalá la cosa acabe en un 2-0 pero me sorprendería.

-¿En la final de la Eurocup de 2017 todos contribuimos a una excesiva euforia tras ganar el primer partido y eso fue contraproducente?

-Aquello fue algo complicado porque es cierto que les habíamos ganado tantos partidos seguidos al Unicaja que nos creó un favoritismo algo exagerado pero lo que ocurrió en el tercer partido fue mala suerte. Hay veces que se te tuerce todo cuando parece que está ganado y al final la expulsión de Omic les benefició, nosotros entramos en pánico. Ahora es el momento de ganar la Eurocup.

-Su despido en el Baskonia llegó el mismo fin de semana donde Ponsarnau podía haber corrido la misma suerte tras perder en Tenerife. ¿Esos momentos son tan amargos como podemos imaginar todos?

-Sobre todo es un momento complicado para las familias. Los entrenadores estamos acostumbrados aunque evidentemente es un disgusto cuando ocurre. Sabes que el deporte funciona así y no hay que llevarlo a lo personal. Me alegro de corazón por Jaume porque está haciendo un trabajo fantástico y ojalá que hagan un buen final de temporada comenzando por la Eurocup. No la pudimos ganar en 2017 y quiero que la gane él con el resto del equipo. Si ocurre será una alegría.

- ¿Conseguirá Ponsarnau la estabilidad en el banquillo del Valencia Basket?

-Jaume es un crack. Me encantan cómo juegan sus equipos, todo está pensado y es un espectáculo verle jugar. Se nota muchísimo su trabajo, es un grandísimo entrenador y tiene por delante una carrera fantástica. Es verdad que es mi amigo pero lo digo con objetividad.

- ¿Cómo ve al club desde la distancia?

-El Valencia Basket es un club de Euroliga por potencial económico, afición y directiva. La pasión de Juan Roig es el baloncesto y claro que es un equipo de Euroliga, lo que ocurre es que la normativa hace que sea muy difícil que la juegue todas las temporadas. Ahora tienen una posibilidad de conseguirlo en la final de la Eurocup pero si no lo logran, como ocurrió en 2017, aún estará la vía de la ACB abierta. Un título es un título y espero que lo consigan a la primera.