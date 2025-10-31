Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet actualiza la previsión del fin de semana en la Comunitat Valenciana y anuncia lluvias el domingo en algunas zonas
Pedro Martínez durante un encuentro en el Roig Arena LP

Pedro Martínez: «cuando jugamos contra equipos como el Burgos, son partidos de riesgo»

El técnico catalán ha expresado su preocupación ante el partido de este domingo en el Roig Arena

R.D.

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:02

Comenta

El primer equipo masculino de Valencia Basket cierra su semana de tres partidos como local recibiendo al Recoletas Salud San Pablo Burgos el domingo 2 ... de noviembre a las 18:00 horas en una nueva jornada de doblete en el Roig Arena. El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, recordó en la previa que «la ACB es una liga muy fuerte, ya hemos visto que hace poco para ganar al Lleida hubo muchísimos minutos, sobre todo en la primera parte, que fuimos por detrás. Luego contra el Joventut el domingo pasado. Nosotros estamos jugando dos competiciones que son muy exigentes físicamente y eso hace que cuando jugamos contra equipos como Burgos, que es un muy buen equipo, que están muy bien entrenados, que han estado toda la semana preparando nuestro partido, pues ahí son partidos de riesgo«.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  3. 3 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  4. 4 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  5. 5

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  6. 6 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana: se puede comprar el vestido por 49,99 euros
  7. 7 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  8. 8

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  9. 9

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  10. 10

    La incertidumbre se adueña del Palau aunque Mazón se resiste a dimitir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Pedro Martínez: «cuando jugamos contra equipos como el Burgos, son partidos de riesgo»

Pedro Martínez: «cuando jugamos contra equipos como el Burgos, son partidos de riesgo»