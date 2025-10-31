Pedro Martínez: «cuando jugamos contra equipos como el Burgos, son partidos de riesgo»

El primer equipo masculino de Valencia Basket cierra su semana de tres partidos como local recibiendo al Recoletas Salud San Pablo Burgos el domingo 2 ... de noviembre a las 18:00 horas en una nueva jornada de doblete en el Roig Arena. El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, recordó en la previa que «la ACB es una liga muy fuerte, ya hemos visto que hace poco para ganar al Lleida hubo muchísimos minutos, sobre todo en la primera parte, que fuimos por detrás. Luego contra el Joventut el domingo pasado. Nosotros estamos jugando dos competiciones que son muy exigentes físicamente y eso hace que cuando jugamos contra equipos como Burgos, que es un muy buen equipo, que están muy bien entrenados, que han estado toda la semana preparando nuestro partido, pues ahí son partidos de riesgo«.

También expresó sus sensaciones sobre el partido contra el Real Madrid. «Hace dos semanas en el campo del Real Madrid hicieron un partido excelente, estuvieron compitiendo durante todo el partido, muchos minutos ganando y yo creo que nos tenemos que preparar para un partido que seguro que va a ser difícil. Por todas las connotaciones, no solamente las buenas del rival, sino también un poco por todo lo que nosotros llevamos arrastrando», declaró el barcelonés.

Sobre su oponente del domingo, el técnico taronja no dudó en reconocer que a él le «gusta mucho cómo juegan, el estilo que tienen, la identidad que tienen». «Ya el año pasado en Primera Feb fueron un equipo sensacional y ahora en ACB yo creo que, con los jugadores que han fichado, que tienen bastante calidad, están consiguiendo mantener esa identidad que a mí personalmente me gusta. Y que hace que todavía sean un equipo más para respetar al tener tan clara su identidad y la manera en la que quieren jugar», indicó el entrenador.

En una recta en la que ha conseguido mantener su dinámica positiva afrontando diferentes tipos de partido, el entrenador taronja recuerda que «cada partido es diferente, incluso que cada competición es diferente. Entonces la adaptación es clave, pero lo más importante de todo es tener buena mentalidad, respetar muchísimo a los rivales, saber sufrir durante el partido. Porque es muy fácil prepararte para que el partido te venga de cara y ganar de 10 puntos en la media parte y luego ganar de 14. Pero lo bueno es dar una buena respuesta cuando las cosas no te vienen bien y eso es lo que marca al final la diferencia en los equipos y en los clubes, cuando son capaces de superar las adversidades que los partidos y que los rivales nos van a ir creando».