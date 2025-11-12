Pedro Martínez: «La gente se lo ha pasado bien y nos han dado mucha energía»

«Somos un equipo que no renunciamos a los tiros rápidos», analizó Pedro Martínez tras el triunfo de su equipo ante el Real Madrid, destacando ... que «todos los jugadores creo que se van a casa con la sensación de haber ayudado a la victoria. Lo más importante es ser fiel a tu manera de jugar, en ataque y en defensa». Por cierto, preguntado por si teme que los rivales comiencen a ponerles zonas como en los últimos tres partidos, lanzó un órdago técnico: «No creo que haya una defensa que nos sepan hacer que no sepamos atacar, otra cosa es que nos hagan una defensa donde no estemos cómodos»».

Un aspecto que destacó el técnico catalán fue el espectacular ambiente que se vivió en el Roig Arena: «Sabe muy bien porque la gente se lo ha pasado bien y nos han dado mucha energía. Ha habido un gran ambiente de basket, venimos de jugar en una pista que impactó por el ambiente a los jugadores nuevos que fue Kaunas y hemos estado a la altura de lo que vivimos como visitantes». Sobre el rival, destacó que el Real Madrid «es un gran equipo, que tiene tácticamente de todo y están muy bien entrenados. Son muy físicos y grandes y ganarles sabe muy bien» y, como es habitual en sus discursos, quiso poner los pies en el suelo tras la victoria. Consciente de que son de las que ilusionan a los aficionados, y más viendo a su equipo en la sexta plaza de la Euroliga. La última que da acceso directo al playoff: «Intentamos vivir en el presente y no teníamos el recuerdo del último partido ni estamos pensando en el siguiente. Han salido las cosas bien y cuando salen mal hay que dar la cara y asumirlo. Ahora no vamos a salir en un globo diciendo lo guay que somos ni cuando perdemos como en Granada no hay que hacer dramas. No hay ni que deprimirse mucho, ni alegrarse o estresarse mucho». Una buena reflexión.

Por su parte, Sergio Sacriolo felicitó al Valencia Basket por el triunfo «porque ha jugado con más energía y ha tenido muchísimo acierto en el tiro de tres. En el cómputo general han merecido la victoria», se quejó de que las faltas de Tavares «con los pocos minutos que ha podido jugar, nos ha dejado sin protección de la pintura y por eso hemos intentado la zona» y explicó lo ocurrido en el momento en el que revisó, con un permiso de los árbitros inexplicable, la jugada de la polémica retrasando el inicio de la segunda parte: «Hemos pedido tiempo muerto, quedaban 4.9, y la mesa lo ha concedido. Se han levantado y los árbitros no han parado el reloj. Los jugadores se han parado porque han visto al oficial levantarse. No han considerado oportuno corregirlo».