Pedro Martínez, durante el partido ante el Real Madrid. miguel ángel polo

Pedro Martínez: «La gente se lo ha pasado bien y nos han dado mucha energía»

El técnico del Valencia Basket destaca Pedro Martínez destaca tras la victoria ante el Real Madrid en la Euroliga el ambiente del Roig Arena: «Venimos de jugar en Kaunas y hemos estado a la altura»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:06

Comenta

«Somos un equipo que no renunciamos a los tiros rápidos», analizó Pedro Martínez tras el triunfo de su equipo ante el Real Madrid, destacando ... que «todos los jugadores creo que se van a casa con la sensación de haber ayudado a la victoria. Lo más importante es ser fiel a tu manera de jugar, en ataque y en defensa». Por cierto, preguntado por si teme que los rivales comiencen a ponerles zonas como en los últimos tres partidos, lanzó un órdago técnico: «No creo que haya una defensa que nos sepan hacer que no sepamos atacar, otra cosa es que nos hagan una defensa donde no estemos cómodos»».

