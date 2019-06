El nuevo Arena Euroliga Fichajes Paco Raga: «Tenemos los derechos de De Colo y no descartamos igualar la oferta del Real Madrid» Paco Raga posa con el trofeo de la Eurocup. / j. bermejo El Director General del Valencia Basket desvela que la sentencia sobre la reclamación a la Federación Francesa por Antoine Diot está cerca: «Tienen que pagar» JUAN CARLOS VILLENA Domingo, 30 junio 2019, 00:04

«Tuvimos un momento de mucha presión tras la derrota de Tenerife pero en ese momento vimos claro que los jugadores estaban con el entrenador». Así resumió el director del Valencia Basket, Paco Raga, a LAS PROVINCIAS el punto de inflexión de la temporada que acaba de finalizar, con el título de la Eurocup, el billete para la Euroliga y la tercera plaza de la ACB: «Hay que estar en todos los viajes para palpar el día a día del equipo, cómo respira, porque luego eso es decisivo para la toma de decisiones».

El club desvelará en los próximos días la campaña de abonos y ya trabaja en uno de los presupuestos más ambiciosos de la historia, teniendo en cuenta que por primera vez disputará dos competiciones europeas con sus equipos masculino y femenino: «Es cierto que creceremos pero no creo que lleguemos a 20 millones. En la última edición de la Euroliga no fuimos a unos 17 y con la subida que tenemos prevista creo que estará algo por encima de los 18. Los recursos propios del club siguen siendo alrededor de 5 millones con lo que el resto lo seguirá aportando nuestro mecenas Juan Roig. Si no estuviera él junto a Hortensia Herrero no podríamos tener un equipo en la élite europea».

Rafa Martínez y Antoine Diot son la dos primeras bajas confirmadas y el director general se mostró contundente con respecto al contencioso con la Federación Francesa desde que el base volvió lesionado del Eurobasket 2017: «La reclamación que en su momento hicimos a la Federación Francesa por la lesión de Diot sigue en marcha y estamos esperando que de un momento a otro se resuelva a favor del club y paguen con el seguro que tienen acordado con FIBA. Tienen que pagar. Los informes son claros y tienen que pagar como en 2015 cuando vino lesionado del aductor y pagaron los dos meses que no pudo jugar».

LAS CLAVES «Queremos jugar en 2022 pero para ello la licencia tiene que estar en el primer semestre de 2020» «No queremos una Licencia A sino jugarla cuando nos la ganemos en la pista. Lo mantenemos» «Estamos interesados en Motum y Brizuela pero para cerrar las operaciones faltan algunos flecos»

Con respecto a la nueva casa del Valencia Basket marcó un trazado temporal «porque nuestro deseo sigue siendo comenzar la temporada 2022-2023 en el nuevo Arena pero para eso la licencia tiene que estar cerrada durante el primer semestre de 2020» antes de volver a repetir que su club no aceptaría una Licencia A de Bertomeu: «Queremos jugar la Euroliga por méritos deportivos y estoy convencido que llegará un momento en el que exista el sistema de poderlo conseguir un año tras otro. No queremos una Licencia A, queremos jugarla cuando nos lo ganemos en la pista. Siempre lo hemos dicho y lo mantenemos».

Con respecto al futuro de De Colo no cerró cualquier desenlace: «Tenemos los derechos de De Colo en la ACB y si la oferta del Real Madrid la podemos asumir no descartamos, por qué no, igualarla. No descartamos ningún escenario y por supuesto que no vamos a renunciar a los derechos que siguen vigentes de su marcha en 2012 a la NBA. Defenderemos siempre los intereses del club. Es un jugador Top, de los mejores de Europa. Ojalá pudiera estar en el club muchos años».