El ostracismo de Rafa Martínez Rafa Martínez, en un entrenamiento del Valencia Basket. / efe El catalán rechaza retirarse al terminar la temporada y ve con buenos ojos un futuro regreso a Manresa El capitán del Valencia Basket no juega un minuto en la ACB desde el 30 de marzo JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Lunes, 29 abril 2019, 23:35

La temporada para Rafa Martínez (Sampedor, 1982) está siendo muy dura. Más de lo que podía imaginar hace justo un año en el calendario, cuando la rodilla comenzó a darle dolores de cabeza. Tras jugar contra el Joventut en Badalona el doctor Cugat le aconsejó operarse pero el capitán del Valencia Basket decidió disputar el playoff para no dejar tirado a su equipo con la Euroliga en juego.

Una vez terminada la competición ACB entró en un quirófano sin tener nada firmado aunque acabó renovando una temporada más por el conjunto taronja. Tras su regreso, con la actual campaña muy avanzada, nunca ha logrado entrar en la rotación de Jaume Ponsarnau. Su cruda realidad es que, con la cesión de Sergi García, es el último jugador de la plantilla.

Sus lágrimas de impotencia en el tercer partido de la final de la Eurocup ante el Alba Berlín, al ser descarte técnico por primera vez desde que viste un taronja que ha defendido en 616 ocasiones (el segundo de la historia del club sólo por detrás de los 643 de Víctor Luengo), fueron el principio del fin. El jugador, tal y como informó ayer Radio Valencia, ha decidido abandonar el Valencia Basket cuando acabe la temporada. Fuentes del entorno del jugador aseguraron a esta redacción que la idea del catalán no es ni mucho menos colgar las zapatillas, puesto que considera que aún le queda baloncesto en las piernas a sus 37 años. El BAXI Manresa tiene asegurada su presencia la próxima temporada en la competición de la Liga Endesa y el regreso a casa es una de las opciones que contempla el capitán.

Los números en la Liga Endesa son rotundos. El capitán taronja no juega un minuto desde el pasado 30 de marzo en Las Palmas, donde estuvo 9:24 en pista en la dura derrota ante el Gran Canaria 111-92 aunque, ironías del destino, fue el mejor de su equipo en el ratio del +/- sobre el parquet con un +7. Desde entonces no ha jugado nada en la ACB y acumula tan sólo 140 minutos en toda la temporada en la competición doméstica. Unas de las gotas que colmó el vaso de su paciencia llegó el sábado en Zaragoza. La ficha de Rafa Martínez estaba dada de baja en la Liga Endesa y fue activado por la lesión en un dedo de la mano de Abalde. Lo que parecía que le podía posibilitar una oportunidad se convirtió en cero minutos jugados ante el Tecnyconta.

El Valencia Basket no tiene ninguna notificación, ni por parte del jugador ni de su agente, Miquel Solá, de la decisión de no continuar en el club la próxima temporada aunque siendo ese el escenario más probable. Si no cuenta en una campaña de Eurocup, suena a muy complicado que lo haga para el club en la Euroliga y esa acción permitiría a la entidad de Juan Roig ahorrarse el mal trago de dar el primer paso.

La salida de las leyendas -que le pregunten a Juan Carlos Navarro en Barcelona- siempre son complicadas y si se confirma que la decisión de poner punto final a la relación la toma el propio Rafa Martínez restará presión al club. Sea como sea, el jugador de Sampedor merece una salida por la puerta grande, con la camiseta con el dorsal 17 retirada y colgada en el techo de la Fonteta junto a las de Rodilla y Luengo. Sus cinco títulos (tres Eurocup, una Liga Endesa y una Supercopa) y diez finales disputadas con el Valencia Basket le convierten en inmortal para la historia del club valenciano.