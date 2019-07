La opción de Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez (centro) en un partido frente al Baskonia. / efe El Valencia Basket y el Unicaja pugnan por el base español del CSKA de Moscú R. D. VALENCIA. Domingo, 7 julio 2019, 23:51

Con Nando de Colo en dirección a tierras turcas, la nueva opción de pedigrí para el Valencia Basket es Sergio Rodríguez. El internacional español no tiene claro si continuará en el CSKA de Moscú -los dirigentes rusos siguen sin definirse- y el jugador ya sopesa varias ofertas para la próxima temporada. Uno de los equipos más interesados es el taronja, pero le ha salido un duro competidor con el Unicaja de Málaga, que prepara una oferta suculenta para intentar convencer al base. Patrocinador, propietario y club andaluz están dispuestos a ampliar el presupuesto sólo si Sergio Rodríguez se decanta por la opción del Martín Carpena, según informa Diario Sur. Son las dos ofertas más claras que tiene ahora encima de la mesa el jugador. El CSKA tiene como límite hasta el viernes 12 para decidir si deja sin efecto el año adicional de contrato que Rodríguez tiene firmado en Moscú. El que rescinda este compromiso tendrá que asumir el pago de 450.000 euros de la cláusula.

El Valencia Basket tiene muchos cosas que ofrecer a Sergio Rodríguez. La principal es que el conjunto de la Fuente de San Luis disputará la próxima Euroliga, siempre un escaparate para los jugadores más destacados del continente. Otro motivo para convencerlo es Jaume Ponsarnau. El técnico del Valencia Basket conoce personalmente al base canario de su etapa en la selección cuando el taronja era ayudante de Sergio Scariolo. Ponsarnau ha llamado personalmente a Sergio Rodríguez para que conozca el papel en el equipo y las opciones que tendría a nivel de club con el nuevo proyecto del Valencia Basket.

No es la primera vez que los caminos de Sergio Rodríguez y Valencia Basket se cruzan. En 2017 ya negociaron con el base internacional para ficharlo, pero no llegaron a acuerdo por la cuestión económica.

El Chacho, de 33 años, ha percibido algo más de tres millones de euros por temporada en el club ruso

Una amenaza para el Valencia Basket y el Unicaja es el Real Madrid. El conjunto de Pablo Laso ha fichado a Laprovittola para el puesto de base y, si finalmente no se va Campazzo, el Chacho no tiene cabida en el equipo. Además, el equipo capitalino no posee derecho de tanteo porque cuando se fue a los Sixers de la NBA pagó su libertad.

Eso sí, el caché del base internacional es destacado. Ha percibido unos 3,4 millones de euros por temporada y la próxima campaña tiene garantizados otros tres millones. El jugador, de 33 años, ha pasado por varios equipos de la NBA y ha ganado dos Euroligas con el Real Madrid y el CSKA de Moscú. El Armani Milán también pretende al español, pero este prioriza en este momento una mayor tranquilidad familiar, que sí podría darle vivir en Valencia, club que posee, además, un mayor potencial económico que Unicaja de Málaga.

Sergio Rodríguez sería la guinda del proyecto taronja que pretendía liderar Nando de Colo, pero finalmente el base francés, que también militaba en el CSKA de Moscú, prefirió marcharse al Fenerbahçe turco y no volver a la Fonteta, de la que salió hacia la NBA para después volver a Europa.