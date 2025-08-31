Omari Moore: «Estoy emocionado y preparado de afrontar este gran reto»

El nuevo fichaje de Valencia Basket, Omari Moore, ya está viviendo sus primeros días como valencianista, una nueva etapa que afrontará durante la temporada 2025/ ... 2026. Tras desvincularse de su anterior club, el South East Melbourne Phoenix, y completar una gran campaña en el Darussafaka Basketbol Istanbul, el norteamericano encara el «gran reto» de defender la camiseta taronja en un curso de estrenos.

«Creo que va a ser una temporada muy emocionante. Es mi primera vez en España, en la ACB, también en Euroliga. Creo que va a ser un gran reto, pero estoy dispuesto a ello, emocionado de empezar con el resto de compañeros», añade el combo.

La incorporación de Moore supone un gran salto de calidad en la plantilla, a la cual aportará «mucha versatilidad por mi altura y mis habilidades. Puedo jugar de uno, de dos y de tres, tanto en ataque como en defensa». El jugador destaca por su gran envergadura de brazos y su capacidad para combinar la función de distribuidor de balón con la de jefe de mandos en las tareas defensivas.

El norteamericano se ha referido sobre la que será su nueva casa, el Roig Arena: «Se ve muy bien. Estoy emocionado de poder entrar ahí». El jugador tampoco se ha olvidado de la afición taronja y de la ciudad: «He visto el número de abonados y son muchos, sé que la afición es increíble, la ciudad es muy bonita, una de las más bonitas de Europa. Me hace ilusión explorar la ciudad, conocer a los fans y jugar para todos ellos», concluía el nacido en California.