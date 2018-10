Obligados a reaccionar en la Fonteta Mike Tobey, concentrado en un ejercicio de un entrenamiento. / irene marsilla Ponsarnau aprieta a su plantilla para sumar en defensa y el Fuenlabrada llega con dos victorias consecutivas tras el regreso de Néstor García El Valencia Basket busca su primer triunfo en casa en la ACB JUAN CARLOS VILLENA Domingo, 28 octubre 2018, 00:07

valencia. El Valencia Basket busca hoy ante el Montakit Fuenlabrada la primera victoria de la temporada ante su afición en la Liga Endesa. Es cierto que las dos derrotas en la Fonteta llegaron ante el Real Madrid y el Barcelona, un dato tan objetivo como el incidir en la necesidad de ir sumando triunfos en el calor del hogar, una vez pasados esos partidos, si los taronja no quieren complicarse el primer objetivo de la temporada. Las cuentas de la Copa del Rey suelen ser siempre muy claras y pasan por sumar lo más posible en casa y arañar algún triunfo de mérito fuera. Teniendo en cuenta que el calendario asimétrico dicta que la próxima visita taronja será a la pista de un equipo de Euroliga como el Baskonia todo lo que no sea ganar ante el conjunto madrileño apretará el margen de maniobra.

El primero en dar un paso al frente, consciente de la importancia de la cita, fue Jaume Ponsarnau. En el libro de estilo del de Tàrrega no entran ni el histrionismo ni el látigo, no son necesarios para hacerse entender, pero sí que mandó en la previa un mensaje claro sobre las lagunas defensivas de si equipo en el arranque del curso, muy evidentes en la derrota ante el Zenit: «No podemos defender pensando lo mal que hemos atacado. La responsabilidad que están teniendo los jugadores es equivocada. No reprendo al equipo sino que el equipo se ha reprendido a sí mismo. Cuando se ataca mal el enfoque está en volver atrás y hacerlo lo mejor posible».

La merma defensiva de los valencianos en el arranque de temporada en la Liga Endesa la confirman los números, donde ha pasado de presentar la mejor defensa de la ACB (75,94) a ser la séptima peor, encajando 81,20 puntos en los cinco primeros partidos. También han bajado las recuperaciones, de 6,15 a 4,40. El toque de atención de Ponsarnau a su plantilla, por tanto, está más que justificado.

El Fuenlabrada, con todo, no va a ser una prueba sencilla para el Valencia Basket. Desde el retorno de Néstor García, tras el despido de Agustí Julbe el 16 de octubre, el Montakit ha enlazado dos victorias fuera de casa, en Zaragoza y frente al Dijon en la Champions de la FIBA, donde destacaron Pako Cruz y Álex Llorca. La línea exterior madrileña, con la producción de estos dos jugadores y la suma de Popovic, Rupnik, Marc García y Eyenga, es la gran amenaza del conjunto del 'Che'. El Valencia Basket seguirá contando con tres bajas para el encuentro (Diot, Sastre y Rafa Martínez) mientras que el Fuenlabrada llega con la ausencia de Lucas Nogueira, con lo que el juego interior valenciano volverá a ser una de las claves, como ocurrió en los triunfos de Murcia y Santiago.