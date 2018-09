Nuevo guiño taronja a la igualdad Vicente Solá, Marina Lizarazu, Louis Labeyrie y Francisco Vallejo durante el acto de presentación. / vbc Labeyrie y Lizarazu comparten su presentación como jugadores del Valencia Basket La base aplaude la apuesta de la entidad de la Fonteta: «Ojalá muchos equipos sigan el ejemplo de apoyo al deporte femenino» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Viernes, 7 septiembre 2018, 01:13

«En el Valencia Basket hay que hablar ya de baloncesto, no hay que diferenciar entre masculino y femenino. No sólo porque la apuesta es por ambos géneros sino porque es igualitaria». La frase la pronunció Jorge Garbajosa, presidente de la FEB, en una entrevista concedida a este periódico en su reciente visita a la Fonteta durante el torneo preparatorio para el Mundial de Tenerife. Ayer, la entidad taronja derribó otra pequeña barrera. Por primera vez en su historia realizó de forma conjunta la presentación de un jugador de su primera plantilla, Louis Laveyrie, y de una jugadora del primer equipo, Marina Lizarazu. En el acto realizado en L'Eliana la entidad anunció el acuerdo con la empresa Isaval para doblar el patrocinio, puesto que la firma de pintura también lucirá en las camisetas de la Liga Femenina.

El pívot francés, que ha firmado con el Valencia Basket hasta 2020 y que promedió el pasado curso en el Estrasburgo 12,2 puntos y 7,2 rebotes entre la Liga Francesa y la Champions, se mostró dispuesto a hacer en la pista «lo que me pida el entrenador» antes de dejar claro que para él lo colectivo está por encima de su rendimiento individual: «A nivel individual lo que quiero es ganar y a nivel colectivo lo único que me importa es ayudar al equipo a ganar». Al respecto, Ponsarnau le está incidiendo en las primeras semanas de entrenamiento que aporte intensidad, tanto en ataque como en defensa, aunque deberá regular el cambio de competición. En Francia se permite más el contacto y en el amistoso de Alcoi frente al UCAM terminó con problemas de faltas. El galo admitió que la presencia de Diot en la plantilla está siendo de ayuda para su adaptación, al no conocer el idioma, y que el base le llamó antes de llegar al club para recomendarle la ciudad y el equipo. «Valencia es una gran ciudad, con grandes aficionados al baloncesto. No puedo esperar a ver la Fonteta llena de aficionados», señaló.

Por su parte, Marina Lizarazu admitió que es «un orgullo» jugar en Valencia «y formar parte de este proyecto ilusionante y traer de vuelta el baloncesto femenino de Primera». La madrileña, de 23 años, ha firmado por una temporada y tras cuatro años de formación en Estados Unidos completó una gran actuación el pasado curso en la Liga Femenina, en las filas del Zamarat, donde promedió 11,8 puntos por partido, lo que le convirtió en la cuarta mejor anotadora nacional de la competición. La base, que compartirá puesto con Anna Gómez, se mostró ambiciosa: «Tenemos un equipo muy trabajador y vamos a dar mucho que hablar. Le doy las gracias al club por darme la oportunidad de venir a un sitio que apoya tanto el basket femenino, creo que Valencia se está convirtiendo en la ciudad del basket femenino. Ojalá muchos equipos sigan el ejemplo que queremos dar de apoyo al deporte femenino y a la mujer en el ámbito deportivo».