La nueva lesión de Diot vuelve a frenar la cesión de Sergi García Diot, durante el partido en Trento. / VBC El Valencia Basket afronta la preparación de la Copa del Rey con los trece jugadores que tiene activos a día de hoy incluyendo al balear

valencia. El tiempo está dando la razón a los argumentos que llevaron al Valencia Basket a completar una plantilla larga de catorce jugadores el pasado verano, pese a disputar este año la Eurocup y no la Euroliga de 30 partidos, ya que el arranque del curso estuvo marcado por las lesiones de larga duración de Diot y Rafa Martínez, a las que se sumó desde octubre Joan Sastre. Cuando la enfermería de la Fonteta se fue vaciando se abrió la posibilidad de una cesión de Sergi García, el último jugador en la rotación de Jaume Ponsarnau en cuanto a roles (explicados por el entrenador con franqueza y de los que el jugador siempre ha sido conocedor) pero siempre ha habido un condicionante que ha sido decisivo para cerrar de forma temporal esa ventana.

El mayor contratiempo para esa posible salida a préstamo del balear, que tiene contrato con el Valencia Basket hasta junio 2021, fue su propia lesión en la muñeca en Trento. Una vez recuperado, la baja de San Emeterio actuó como freno y en la preparación de la Copa del Rey, que de disputa entre el 14 y el 17 de febrero en Madrid, lo está siendo la baja de Antoine Diot. Antes de que el francés se lesionara, el director deportivo Chechu Mulero confirmó a LAS PROVINCIAS en Belgrado, en la previa del partido ante el Estrella Roja, que la opción de cesión de Sergi García seguía estando encima de la mesa. De nuevo, la carpeta estará unas semanas en el cajón hasta que regrese el galo, que se está recuperando de su rotura de grado 1 en el tercio medio de la porción larga del bíceps femoral izquierdo, donde el parte médico comunicó un tiempo necesario de recuperación de tres semanas.

Ponsarnau fue muy sincero el miércoles, en el micrófono de Intereconomía Valencia, tras la victoria de su equipo en Málaga que certifica el primer puesto del Grupo G de la Eurocup con respecto al corto plazo con Diot y la condición física de su plantilla: «El diagnóstico dicta que Diot no llega a la Copa. Lo que más me preocupa es recuperar fuerzas. Qué jugadores nos van a poder ayudar. Tenemos que hacer todo lo posible para ganar y aún nos falta volumen de jugadores». La baja de última hora de Labeyrie, que sufrió en el entrenamiento del martes en la Fonteta un episodio de vértigo y hoy se decidirá si está apto para el partido del domingo en Manresa, propició que Sergi García viajara para completar la convocatoria frente al Unicaja aunque no disputó ningún minuto. Su último partido europeo se remonta al de Trento a finales de diciembre y su única participación en 2019 fueron los 8 minutos y 36 segundos que jugó en Lugo frente al Breogán el 20 de enero.

Labeyrie sufrió el martes un episodio de vértigo y hoy se decidirá si está disponible para Manresa

Hasta que no regrese Diot, con el francés no se va a correr ningún riesgo, Sergi García es de nuevo el comodín ante una eventual baja puesto que con el resto de jugadores disponibles, una vez se recupere Labeyrie, seguirá siendo el descarte técnico. Tras la Copa del Rey, la siguiente cita importante del calendario serán los cuartos de final de la Eurocup, donde los valencianos tendrán como rival y con factor cancha a favor al Mónaco o al Rytas Vilnius, entre el 5 y el 13 de marzo.

La decisión con el internacional no está sujeta al calendario puesto que figura administrativamente en la ACB como jugador vinculado, con lo que no está atado a las restricciones temporales entre los clubes de la Liga Endesa. No obstante, para el resto de fichas se ha ampliado el plazo de movimientos entre los equipos. Tras la firma del nuevo Convenio Colectivo entre la ACB y la ABP, una buena noticia teniendo en cuenta que la Copa 2018 estuvo en serio peligro por la huelga de jugadores, el plazo para la contratación de deportistas que militen en algún equipo de la Liga Endesa finaliza el 28 de febrero y no el 31 de enero como estaba estipulado. Por tanto, desde el 1 de marzo los equipos ACB solo podrán fichar a jugadores de otras competiciones o dados de baja en España antes de ese día.