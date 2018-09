La nueva báscula de la Fonteta El doctor Álvaro Sala, a la izquierda, durante una sesión de entrenamiento. / irene marsilla El dietista será el encargado de elaborar los menús en los viajes y asesorar a los jugadores en los buenos hábitos alimenticios El Valencia Basket incorpora a sus servicios médicos a un nutricionista JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Viernes, 14 septiembre 2018, 01:52

«Se les ve más finos». Fue una de las frases más repetidas en la grada del polideportivo Francisco Laporta de Alcoi el pasado 30 de agosto, durante el primer partido de pretemporada del Valencia Basket. El detalle tampoco pasó desapercibido para la directiva taronja. Todo tiene una explicación. Uno de los primeros cambios que han acometido los nuevos servicios médicos del club valenciano, tal y como ha podido confirmar esta redacción, es el fichaje de un nutricionista. La dieta ha sido una de las novedades en el inicio de la temporada y, como suele ser habitual en estos casos, su aplicación ha suscitado la broma habitual en un vestuario. El «tengo hambre» es uno de los 'hits' de las primeras semanas de trabajo. Todo sea por llegar al inicio de la temporada oficial en el mejor tono físico posible.

El nuevo nutricionista será el encargado de elaborar los menús que se solicitan a los hoteles antes de los desplazamientos del primer equipo. Una rutina que se fija con varias semanas de antelación a cada viaje y que, hasta la fecha, realizaba el jefe de los servicios médicos, el doctor Miguel Frasquet. Con el delegado Alfonso Castilla como el encargado de enviar esa información ahora será el dietista el que seleccione los alimentos atendiendo a los baremos más adecuados en cada momento. Su labor no se quedará en esa selección de las comidas que realizará la primera plantilla cuando se desplace fuera de Valencia sino que ya es el encargado de asesorar a los jugadores para crear hábitos saludables, y sostenibles, en la cultura de la alimentación de los deportistas en el día a día. Su comunicación en el trabajo del día a día lo realizará a través del nuevo médico del primer equipo, Álvaro Sala.

El fichaje de un experto en nutrición no ha sido la única medida implantada por el doctor Ignacio Muñoz como nueve jefe de los servicios médicos del Valencia Basket. En las primeras semanas de la pretemporada, los jugadores han sido sometidos a planes físicos individualizados para prevenir las lesiones, al considerar que cada deportista llega en una condiciones diferentes al compañero y las cargas iniciales de trabajo tienen que ser diferentes atendiendo a esos parámetros. La aplicación del sistema ha sido positiva, puesto que en el primer mes de entrenamientos no se han producido problemas de gravedad. Las molestias de Antoine Diot han sido las normales en su reincorporación al grupo y lo más importante en su caso es que no ha vuelto a sentir dolor en la rodilla operada. Con respecto a Alberto Abalde, la lesión en la espalda que le ha mantenido apartado las primeras semanas la arrastraba desde la concentración con la selección en junio. Antes de iniciar el trabajo con el Valencia Basket, al jugador se le pautó un tratamiento de fisioterapia en la clínica Luis Baños de Jaén y ya se encuentra totalmente recuperado.

El único jugador de baja médica es Rafa Martínez, tras las recuperaciones de Diot y Abalde

Jaume Ponsarnau reconoció en el primer día de la pretemporada tener una total confianza en el nuevo modelo de trabajo médico implantado por el club, además de mandar una carga de profundidad al sentenciar que asegura «un contenido más riguroso» que el anterior. El entrenador avisó que el trabajo en las primeras semanas no iba a ser el habitual de otras pretemporadas y que tenía como objeto enfocar las cargas de trabajo de cada jugador según sus necesidades físicas: «Pretendemos que los jugadores sean atletas que se preparan como atletas para jugar en un deporte de equipo. Vamos a adaptar muchas cosas a las particularidades de cada jugador». La plantilla larga de catorce fichas, a la espera del regreso de Rafa Martínez, también ayudará a repartir los minutos durante la temporada si respetan las lesiones.