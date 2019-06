«No estamos muertos y queremos remontar la serie» San Emeterio inicia un ataque tras bloqueo de Dubljevic. / acbphoto/ J. M. casares Los veteranos del vestuario de Ponsarnau son los encargados de levantar el ánimo de camino a la Costa del Sol para empatar el cruce Fernando San Emeterio Jugador del Valencia Basket J. C. VILLENA MÁLAGA. Domingo, 2 junio 2019, 00:36

El partido del Martín Carpena será una cita para valientes y para veteranos. De ellos nació ayer, en el desplazamiento de Valencia a Málaga, el espíritu para que el vestuario taronja se levante y logre empatar la serie en un ambiente que seguro será cargado, como todos los partidos entre los dos enemigos más íntimos, con permiso del duelo futbolero, de los últimos años en la Liga Endesa. «Tenemos por delante un partido que ya es ganar o irse a casa de vacaciones así que tenemos que jugar mejor que el viernes. Es así de sencillo». La reflexión es de Fernando San Emeterio, que tiene muy claro que lo único que no debe hacer el Valencia Basket es darle muchas vueltas a lo que ocurrió en la Fonteta en el primer partido de la serie: «No tenemos que pensar que vamos 0-1 sino que tenemos que salir al Carpena con la única idea de ganar. No estamos muertos, lo estaremos si perdemos en Málaga. estamos vivos, en competición y queremos remontar para que, primero, la serie vuelva a la Fonteta e intentar pasarla con la ayuda de nuestra afición».

Para lo único que tiene que servir el 78-85 del viernes en la Fonteta es para corregir los errores que llevaron a la derrota ante el Unicaja. El cántabro tiene claro el camino que los valencianos tienen que mejorar para empatar la eliminatoria y que vuelva a Valencia: «Tenemos que defender mejor en conjunto y controlar el rebote. Ellos estuvieron acertados pero nos faltó haber estado más duros. Si ganas en casa se te pone más a favor que con una primera victoria como local en una serie a cinco partidos. Ellos ahora tienen una oportunidad de pasar a semifinales ganando un partido en casa y seguro que lo van a intentar aprovecharla. No me sorprendió su acierto en el primer partido porque son un equipo con mucha calidad y han quedado quintos. Nosotros cuartos con lo que estamos muy igualados».

Rafa Martínez sabe que es comenzar una serie con derrota en la Fonteta, le ha ocurrido en tres ocasiones con la camiseta taronja, y también marcó el camino del segundo partido: «Esto es un playoff, sabíamos que era importante ganar el primer partido porque te da el derecho de volver a casa pero ahora tenemos que ir a Málaga a ganar como hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a ir a por todas. Nos faltó algo de intensidad atrás y no supimos parar a sus hombres que estaban en racha. La ilusión la tenemos intacta para devolver la serie a la Fonteta».

Con respecto a la sensación con la que abandonó el viernes la Fonteta, objetivamente hablando pudo ser su último partido allí como taronja, prefiere no pensarlo: «Esperemos que no, que podamos volver. Nunca sabes lo que puede pasar así que lo primordial es ir con ilusión y con ganas. El equipo no está muerto».