Montero vuelve con el Valencia Basket en el viaje a Mónaco y Lleida El conjunto taronja se mide este viernes en el Principado al equipo de Mirotic buscando olvidar el dolor de una semana marcada por el partido a puerta cerrada contra el Hapoel Tel Aviv

Juan Carlos Villena ENVIADO ESPECIAL A MÓNACO Viernes, 17 de octubre 2025, 09:18 Comenta Compartir

El Valencia Basket inició este jueves su segunda gira de la temporada, en este caso a Mónaco y Lleida, para afrontar este viernes el partido de la quinta jornada de la Euroliga visitando al AS Monaco (19:30 hotas, Salle Gaston Medecin, Movistar Deportes 3). La gran novedad en este doble viaje es la presencia de Jean Montero, que podría debutar esta temporada tras su operación en un dedo de la mano, con lo que Pedro Martínez, que dirigirá su partido 200 como entrenador del club valenciano, tendrá que hacer un descarte tanto en Mónaco como en Lleida. La única ausencia confirmada por lesión es la del pívot Yankuba Sima para dos partidos donde el Valencia Basket tratará de ir supuerando todo el dolor que ha dejado la visita del Hapoel Tel Aviv.

Los dos rivales este viernes llegan a la cita con un balance de 2-2 y el AS Monaco también viene de caer en el primer partido de esta semana doble, en su caso en la cancha de la Virtus Bologna por 77-73. El equipo del Principado regresa a su pista después de dos salidas consecutivas y tiene en sus filas a la pareja interior mejor valorada del campeonato, la que forman Daniel Theis y Nikola Mirotic, aunque el máximo anotador histórico de la Euroliga, Mike James, sigue siendo su principal sustento ofensivo. El pívot Yoan Makoundou no ha podido todavía estrenarse esta temporada por una lesión de hombro.

Pedro Martínez se convertirá en el duelo frente a los monegascos en el tercer entrenador que alcanza la cifra de 200 partidos al frente del equipo masculino del Valencia Basket, uniéndose a un selecto club en el que le acompañan Miki Vukovic (231) y Jaume Ponsarnau (201). El de hoy será el quinto partido de Euroliga al frente del club taronja para el catalán en un total de 66 choques de competiciones europeas, a los que añade 127 partidos de Liga Endesa, 5 de Copa del Rey y 2 de Supercopa Endesa. El encuentro será la tercera visita del Valencia Basket a la pista del AS Monaco en su historial continental. La Salle Gaston Medecin se mantiene como una de las canchas de los actuales participantes de la Euroliga en la que no ha podido sumar la victoria. En el primer precedente, el del curso 22-23, cayó por 90-79. En su última visita, en la temporada 23-24, se quedó mucho más cerca de la victoria y luchó por ella hasta el final aunque acabó cayendo por un ajustado 79-78 con 22 puntos de Semi Ojeleye y 15 de Chris Jones.

Atendiendo a los criterios estrictamente estadísticos, no hay una pareja de jugadores grandes con mejores números que la que forman Daniel Theis y Nikola Mirotic. Los interiores del conjunto monegasco son los únicos jugadores del mismo equipo que están entre los 7 jugadores más valorados de la Euroliga. El alemán es el tercer mejor jugador en valoración con 21,8 por partido, con unos números de 14,8 puntos, siendo el sexto que más canastas de dos mete (6) y con un impresionante 90,9% en tiros de dos (20/22), además de ser el noveno máximo reboteador (6) y el segundo que más tapones pone (1,5). El hispano-montenegrino es el séptimo más valorado con 21,2 créditos (los mismos que Omari Moore). Anota 14,5 puntos con un 66,7% en tiros de dos y un 54,5% en triples y la novena mejor eficiencia ofensiva del torneo (147,7 puntos cada 100 posesiones). Iguala a Theis como noveno mejor reboteador (6) y es el sexto mejor reboteador defensivo del torneo (4,5 con un 24,5% de rebote capturado bajo su aro).

Una de las misiones del Valencia Basket si quiere ganar el partido será cambiar el ritmo al conjunto de la Euroliga que mejor protege sus posesiones. El AS Monaco es el equipo que menos balones pierde (8,8) y el que menos porcentaje de posesiones malgasta (10,7%). Prueba de ese equilibrio es que aunque los dos equipos están entre los mejores en eficiencia ofensiva (122 para el Valencia Basket que es quinto por 121,2 para los monegascos que son sextos), los locales este viernes tienen mejores registros defensivos para ser el cuarto mejor equipo de la Euroliga en eficiencia neta (5,7). El Valencia Basket es el equipo que más triples mete (12,5) con un 38,8% y lidera el torneo también en asistencias (21,8).